Ученые составили первую полную карту геологического строения Луны
2020-04-23 13:03:39
На составление геологической карты ушли десятилетия и множество данных, собранных астронавтами NASA и орбитальными аппаратами
Человечество все пристальнее присматривается к Луне не как к яркому небесному телу, а как к новому объекту покорения. Но прежде чем мы вновь ступим на поверхность спутника и, тем более, обустроим там поселение, предстоит проделать множество подготовительной работы. Американские ученые сделали свой вклад в это, составив первую полную карту геологического строения Луны. Об этом сообщает New Atlas.
"Людей всегда увлекала тема Луны и того, когда мы сможем туда вернуться, - считает директор Геологической службы США (USGS) Джим Рейли. – Это потрясающе, что USGS создала инструмент, который поможет NASA в планировании новых миссий".
Помимо USGS в создании новой карты также участвовали специалисты NASA и Лунного и планетарного института. По словам ее авторов, реализация этого проекта заняла десятилетия, но теперь как научное сообщество, так и широкая публика сможет изучать геологию нашего спутника во всех подробностях. Масштаб карты составляет 1:5 000 000.
Для ее создания ученые использовали данные, собранные в ходе 6 миссий "Аполлон", а также информацию, полученную при помощи орбитальных аппаратов, таких как Lunar Orbiter (NASA) и SELENE (JAXA).
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