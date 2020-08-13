Из Sci-Fi фильмов на конвейер. Xiaomi запускает производство прозрачных телевизоров

Китайская компания Xiaomi к своему 10-летию представила свой первый полностью прозрачный телевизор. Об этом сообщает New Atlas.

Компания решила первой в мире запустить в массовое производство телевизор, концепт которого был взят прямиком из научно-фантастических фильмов. Новая модель телевизора получила название Mi TV Lux Transparent Edition.

На протяжении последних лет крупные производители, такие как Samsung, LG и Panasonic уже представляли несколько прозрачных телевизоров и экранов. Но в Xiaomi заявляют, что их Mi TV Lux Transparent Edition будет первым продуктом, запущенным в массовое производство.

Согласно данным от производителя, 55-дюймовая OLED-панель имеет толщину всего 5,7 мм и крепится на круглом основании. Когда телевизор выключен, он выглядит как простое стекло. По словам разработчиков, покупателей ждет "беспрецедентный визуальный опыт с богатым черным цветом и непревзойденной яркостью".

Известно, что 10-битная панель может отображать более миллиарда цветов, поддерживает 93% цветового спектра DCI-P3 и частоту обновления 120 Гц. Технология 120-Hz MEMC делает четкими и плавными движущиеся изображения, а время отклика для игр составляет 1 миллисекунда.

AI Master Smart Engine и процессор MediaTek используют более 20 алгоритмов оптимизации для улучшения изображения. AI Master for Audio будет автоматически регулировать звук в зависимости от воспроизводимого контента, также телевизор будет поддерживать технологию объемного звучания Dolby Atmos.

В Китае Mi TV Lux Transparent Edition поступит в продажу уже 16 августа, а его цена составит около 7200 долларов США. Пока не известно, когда компания собирается запустить продажи телевизора в остальных странах.