Стало слишком жарко. Шерстистые носороги вымерли из-за изменения климата

Ученые считали, что вымирание представителей доисторической мегафауны, такой как шерстистый мамонт, пещерный лев и шерстистый носорог, произошло из-за чрезмерной охоты. Но некоторые виды вымерли из-за изменения климата. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, в конце последнего ледникового периода ранние люди распространились по всему миру, и действительно, некоторые виды вымерли из-за чрезмерной охоты. Но, как показывает новое исследование, популяция шерстистых носорогов в Сибири оставалась стабильной и разнообразной всего за несколько тысяч лет до своего исчезновения. Ученые считают, что именно тогда температура поднялась слишком высоко для адаптированных к холоду носорогов.

"Изначально считалось, что люди появились на северо-востоке Сибири 14 или 15 тыс. лет назад, примерно тогда, когда вымерли шерстистые носороги. Но недавно было сделано несколько открытий более древних мест обитания человека, из которых самые старые существовали 13 тыс. лет назад. Таким образом, исчезновение шерстистых носорогов не совпадает с первым появлением людей в регионе. Мы даже наблюдаем некоторое увеличение численности популяции в этот период", – говорит ведущий автор исследования из Шведского музея естественной истории Лав Дален.

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Для того, чтобы узнать размеры и состояние популяции шерстистых носорогов в Сибири, исследователи изучили ДНК образцов тканей, костей и шерсти 14 особей.

Фото: Fedor Shidlovskiy

"Мы изучили изменения в размере популяции и оценили инбридинг. Оказалось, что после увеличения численности популяции в начале холодного периода около 29 тыс. лет назад численность шерстистых носорогов оставалась постоянной, а инбридинг был низким", – отмечает соавтор исследования Николас Дуссекс.

Ученые подчеркивают, что они не обнаружили резкого сокращения популяции носорогов, когда первые люди начали жить в Сибири.

Данные ДНК также выявили генетические мутации, которые помогли шерстистым носорогам адаптироваться к более холодной погоде. Подобные мутации говорят, что животные были особенно приспособлены к холоду на северо-востоке Сибири. Возможно, именно эта особенность привела к популяцию к вымиранию во время короткого периода потепления, известного как Бёллингское потепление. Оно произошло в конце последнего ледникового периода.

"Мы уходим от идеи о том, что люди повинны во всех изменениях окружающей среды, и вместо этого более предметно изучаем роль климата в исчезновении мегафауны. Хотя мы не можем исключить участие человека, мы предполагаем, что вымирание шерстистых носорогов было связано с климатом", – говорят ученые.