Страшнее "испанки". Ученые сравнили смертность от коронавируса и гриппа H1N1

Сравнение данных двух совершенно разных пандемий, разделенных более чем столетием, звучит, как невыполнимая задача. Однако новый анализ, опубликованный в журнале "JAMA Network Open" предлагает современный критерий сопоставления пандемии испанского гриппа 1918 года с нынешней пандемией коронавируса. Вывод заключается в том, что COVID-19 не менее опасен, чем испанский грипп, а может даже больше. Об этом сообщает New Atlas.

В период с 1918 по 1920 годы около трети населения мира было инфицировано вирусом гриппа H1N1, от которого умерли десятки миллионов людей. Это была одна из самых масштабных пандемий за всю историю человечества. Однако большая проблема, заключается в том, чтобы найти эффективную систему критериев для сравнения этих двух совершенно разных событий.

Прямое сопоставление вирулентности этих двух вирусов невозможно. Сегодня у врачей появилось больше возможностей помочь пациентам. Хотя лекарств от COVID-19 пока не появилось, спектр мер поддержки пациентов значительно увеличился по сравнению с прошедшим веком.

Таким образом, простое сравнение количества смертей в процентом соотношении бесполезно, потому что оно не дает точного представления о том, является ли SARS-CoV-2 более смертоносным вирусом, чем H1N1. Этот новый анализ, проведенный ведущим автором исследования Джереми Фаустом из Brigham and Women’s Hospital, позволил сравнить высокую смертность в Нью-Йорке во время пика испанского гриппа 1918 года с показателями за первые несколько месяцев пандемии COVID-19.

В результате было подсчитано, что во время пика пандемии испанского гриппа умерло 287 человек на 100 000 населения, а во время пика COVID-19 в марте и апреле было зарегистрировано 202 случая смерти. Выходит, что испанский грипп был более смертоносным, чем COVID-19? Но не совсем…

В ходе исследования был рассчитан базовый ежемесячный уровень смертности, усредненный за три года, предшествовавшие обоим пандемическим событиям. До пика испанского гриппа в 1918 году в Нью-Йорке было около 100 смертей на каждые 100 000 жителей. В последнее время этот базовый уровень смертности снизился примерно до 50 смертей, а это означает, что COVID-19 не менее смертоносный.

"Поскольку исходные показатели смертности с 2017 по 2019 год были менее чем вдвое ниже, чем наблюдались с 1914 по 1917 год (благодаря улучшению гигиены и современным достижениям в медицине, общественном здравоохранении и безопасности), относительный рост смертей в ранний период пандемии COVID-19 было значительно больше, чем в пиковый период пандемии 1918 года", ̶ пишут авторы исследования.

"Большинство из нас, слыша что-то о пандемии, эпидемии или других бедствиях, сразу представляют себе такую картину: улицы усеяны мертвыми телами, а горе и грязь полностью охватили город. Однако наши цифры показывают, что события, которые произошли в Нью-Йорке очень похожи на нынешние", ̶ говорит Фауст в интервью USA Today.

Эрик Топол из научно-исследовательского института Скриппса предлагает другую, более пугающую точку зрения. В интервью New York Times он сказал, что с учетом всех современных медицинских инноваций, которые помогают спасать жизни, вызывает беспокойство тот факт, что уровень смертности от COVID-19 такой же, как и от испанки.

"В то время не было ни реанимационных отделений, ни аппаратов искусственного дыхания, ни антибиотиков, ничего. Разве что маски и дистанцирование. Нам же повезло больше, потому что у нас все это есть, однако смертность все равно примерно одинакова", ̶ говорит Топол.

В заключительной части последнего анализа, проведенного Фаустом и его коллегами, предполагается, что целью исследования было помочь людям понять истинную угрозу "необычных масштабов пандемии COVID-19". Они считают, что понимание значимости бушующей пандемии ̶ первый шаг на пути к сокращению передачи инфекции.