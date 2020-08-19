Узнают по походке. Смартфоны смогут определять, пьяны ли их владельцы
Смартфоны вскоре смогут определять степень алкогольного опьянения своих владельцев даже если она невелика. Об этом сообщает New Scientist.
Исследователь из Стэнфордского университета в Калифорнии Брайан Суффолетто и его коллеги из Университета Питтсбурга в Пенсильвании решили провести эксперимент. Команда решила узнать, смогут ли акселерометры, встроенные в большинство смартфонов, определить изменения в ходьбе, которые происходят, когда люди пьяны.
Для исследования были отобраны 22 добровольцев, которые пили коктейли с большим содержанием водки. Концентрация алкоголя в их крови должна была составить 0,2%. Затем на их поясницах закрепили смартфоны. На протяжении следующих 7 часов участников проверяли на алкотестере и просили сделать 10 шагов по прямой и вернуться обратно.
Более чем в 90% случаев ученые смогли использовать изменения в походке людей, зафиксированные акселерометром на смартфоне, чтобы точно предсказать, когда концентрация алкоголя в крови превысит допустимые 0,08%.
Следующим шагом, по словам автора исследования, будет адаптация системы к разным положениям смартфона, например, когда он находится в кармане или в руке человека.
"Его могут использовать люди, которые хотят знать о первых проявлениях признаков опьянения", – говорит Суффолетто.
Предыдущее исследование его команды показало, что в 50% случаев люди не осознают, когда начинают пьянеть.
"Система может предупредить кого-то, кто может не осознавать своего состояния, и не даст сесть за руль в пьяном виде", – добавил ученый.