Впервые в истории. На аукционе Christie's уйдет с молотка килограммовый осколок Луны

На сегодняшний день, из 400 кг лунной породы, собранной астронавтами "Аполлона", ни один грамм не принадлежит частному коллекционеру. Однако у ценителей появилась возможность получить свой собственный образец лунного метеорита, пишет Forbes.

Аукционный дом Christie's открыл онлайн-торги своей ежегодной продажи "Deep Impact: Lunar and Rare Meteorites", длящийся до 25 августа 2020 года.

Гвоздем аукциона будет фрагмент одного из крупнейших лунных метеоритов NWA 12 691, вес и ширина которого составляет 1,38 кг и 98 мм. Это один из самых редких объектов на Земле, стоимостью от $300 тысяч до $500 тысяч. Этот образец, найденный в пустыне Сахара на северо-западе Африки на территории, граничащей с Мавританией, Западной Сахарой ​​и Алжиром, был очищен и отшлифован в виде сферы. Смесь этого уникального лота из лунного реголита, импактита и вулканического стекла ̶ признаки падения древнего астероида на Луну.

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"На этом аукционе вы сможете наблюдать за метеоритами необычайной красоты и таинственности. От невероятных скульптурных форм из космоса до отполированных образцов возрастом 4,5 миллиарда лет, усыпанных хризолитами. Здесь, несомненно, найдется что-то для каждого", ̶ подчеркнул Джеймс Хислоп глава отдела науки и естественной истории Christie's.

Помимо лунного метеорита в продаже "Deep Impact: Lunar and Rare Meteorites" находятся:

Метеорит озера Мюррей (оценивается в $25, 000-$35,000)

Этот целый ломоть с пленительным кристаллическим узором, защищен 152-миллиметровой оболочкой из слюдяного сланца. Находящийся на нашей планете, в течение как минимум 110 миллионов лет, метеорит озера Мюррей произошел из расплавленного ядра астероида в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Образец метеорита Эскель ($15,000-$25,000)

Драгоценные камни в срезе палласита. Фото: CHRISTIE’S IMAGES LTD. 2020

203-миллиметровый образец метеорита Эскель, найденный в городе Эсекль (Аргентина) относится к числу самых красивых и редких внеземных объектов. Метеорит с янтарными и изумрудными кристаллами оливина и хризолита принадлежит к редкому классу железно-каменных метеоритов "палласитов", количество которых составляет всего 0,2% от числа всех метеоритов.

Другие лоты

Метеорит Гибеон. Фото: CHRISTIE’S IMAGES LTD. 2020