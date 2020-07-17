Самый большой метеорит в Германии был найден в саду дома

Ученые говорят, что метеорит упал на Землю несколько сотен лет назад и был найден домовладельцем во время прокладки траншеи для кабелей.

В Германии был найден самый большой метеорит в стране, он провел десятилетия в саду одного из частных домов. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, метеорит упал на Землю сотни лет назад, и еще более 30 лет он пролежал в саду дома в городе Блаубойрен. Лишь в 2020 году космический осколок был передан в Институт исследований планет Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

Метеорит весом 30 кг, который назвали "Блаубойрен", был случайно найден домовладельцем во время прокладки траншеи для кабелей.

Научная организация Meteoritical Society, которая документирует находки и падения метеоритов по всему миру, подтвердила, что камень является хондритным метеоритом стандартного типа H4-5. В метеорите содержится большое количество железа и никеля.

Ученые предполагают, что метеорит "Блаубойрен" упал на Землю несколько веков назад. Как и в случае с большинством метеоритов, "Блаубойрен" находился в поясе астероидов между Марсом и Юпитером до того, как его орбита была смещена, что привело к столкновению с Землей.

Созданный во время формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад, "Блаубойрен" представляет собой оригинальный строительный блок планет.

Также исследователи отмечают, что 30-килограммовый осколок, который упал в Германии, является всего лишь фрагментом большего метеорита, который вошел в атмосферу Земли.

Ученые подсчитали, сколько метеоритов и пыли ежегодно падает на Землю. Исследователи говорят, что большинство космических камней очень маленькие.