Сверхновая угроза. Девонское вымирание на Земле могла запустить взорвавшаяся звезда

Ученые выдвинули теорию о том, что массовое вымирание на Земле, произошедшее в позднем девонском периоде, произошло не из-за извержения вулкана или изменения климата. Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, причина вымирания на планете 359 млн лет назад могла быть не земной и даже не из нашей Солнечной системы. В новом исследовании, проведенном астрофизиком Брайаном Филдсом из Университета Иллинойса, говорится, что причиной могла стать умирающая звезда, которая взорвалась в десятках световых лет от Земли.

"Основная идея нашего исследования состоит в том, что жизнь на Земле не существует изолированно. Мы граждане огромного космоса, и космос вмешивается в нашу жизнь – часто незаметно, но иногда яростно", – говорит Филдс.

В своей новой работе ученый и его команда изучили возможность того, что резкое снижение уровня озона, совпавшее с поздним девонским вымиранием, могло произойти не из-за извержения вулкана или глобального потепления.

Вместо этого ученые предположили, что кризис биоразнообразия был вызван радиационным эффектом от взрыва сверхновой на расстоянии в 65 световых годах от Земли. Из-за этого, истощился озоновый слой планеты, что привело к разрушительным последствиям.

Ученые уже давно рассматривают взрывы сверхновых, как потенциальную угрозу для планеты. В последнее время исследователи обсуждают оценочную "дальность поражения" подобных взрывных явлений, которая варьируется в пределах 25-50 млн световых лет.

Но Филдс и его соавторы считают, что даже более далекие от Земли взрывы могут нанести планете как мгновенный, так и долгосрочный урон.

Двойная звезда Эта Киля, которая приближается к взрыву сверхновой. Фото: NASA Goddard

"Сверхновые звезды – это источник ионизирующего излучения, куда входят ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи. В более длительных временных масштабах взрыв сталкивается с окружающим газом, образуя удар, который приводит к ускорению частиц. Заряженные частицы удерживаются магнитным полем внутри остатков сверхновой и могут омывать Землю в течение приблизительно 100 тыс. лет", – говорится в статье.

Такие космические лучи, как утверждают исследователи, могут быть достаточно сильными, чтобы разрушить озоновый слой и вызвать долговременное радиационное повреждение всех форм жизни на планете. Облучение вызвало бы потерю биоразнообразия на Земле и деформировало споры древних растений, что и было обнаружено в глубинных отложениях, относящихся к границе девонского и каменноугольного периодов 359 млн лет назад.

Пока у исследователей нет никаких доказательств своей теории, но возможно, они будут скоро найдены.

В последние годы ученые искали следы древних радиоактивных изотопов, которые могли бы попасть на Землю в результате взрывов звезд. В частности, один изотоп iron-60 стал предметом исследований, так как был обнаружен во многих местах на Земле.

Но подтвердить теорию Филдса смогут два других изотопа: plutonium-244 и samarium-146.

"Ни один из этих изотопов не встречается на Земле в естественных условиях, для них единственный способ попасть сюда – через космические взрывы", – говорит соавтор исследования Университета Иллинойса Чжэнхай Лю.

Иными словами, если plutonium-244 и samarium-146 смогут найти на границе девонского и каменноугольного периодов, то у исследователей появятся необходимые доказательства.