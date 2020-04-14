Взрыв из области фантастики. Ученые обнаружили самую мощную сверхновую звезду

Сверхновая выбросила в 10 раз больше энергии, чем Солнце произведет за всю свою жизнь

Астрономы обнаружили в 4,5 млн световых лет от Земли самую мощную сверхновую звезду, из когда-либо обнаруженных. Об этом сообщает New Scientist.

По словам ученых, при взрыве сверхновой была выброшено в 10 раз больше энергии, чем Солнце может произвести за все свое существование. Такой выброс энергии сделал обнаруженную сверхновую самой мощной из всех известных.

"До сих пор мы не знали, что такие мощные взрывы вообще возможны", – признается эксперт из Гарвард-Смитсоновский центра астрофизики в Кембридже Эдо Бергер.

Он вместе с коллегами обнаружил сверхновую, названную SN2016aps, с помощью системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS на Гавайах.

SN2016aps оказалась не только самой мощной сверхновой, но и самой "долгоживущей". По словам Бергера, признаки сверхновой были обнаружены более трех лет назад, после этого ученые разобрались, что наблюдают за сверхновой, и она все еще видна.

"Обычно мы можем отслеживать сверхновую всего несколько месяцев", – говорит Бергер.

Для того, чтобы появилась такая яркая и продолжительная сверхновая, звезда должна была выбросить объем вещества, из внешней оболочки, равный половине своей массы. При взрыве также было выброшено большое количество радиации.

Подобные взрывы помогут ученым узнать больше о сверхмассивных звездах, которые могли существовать в ранней Вселенной.

"В нашей галактике нет подобных звезд, поэтому единственный способ узнать о них – это находить действительно редкие взрывы, а затем воссоздавать происходившее, чтобы выяснить, какие процессы предшествовали взрыву", – подытожил Бергер.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые обнаружили два белых карлика, которые не превратились в сверхновые, а слились друг с другом.

Также завершилось беспрецедентное затмение звезды Бетельгейзе и взрыв сверхновой перенесся на далекое будущее.