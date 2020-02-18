Взрыв сверхновой откладывается. Завершилось беспрецедентное затмение звезды Бетельгейзе

Ученые считают, что звезда взорвется, но не в ближайшее время

Красный сверхгигант Бетельгейзе постепенно прекращает свое недавнее беспрецедентное затмение. Об этом сообщил астроном Университета Вилланова Эдвард Гинан Forbes.

По словам ученого, взрыв звезды вряд ли произойдет в скором времени, хотя причины столько сильного затмения пока остаются неизвестными.

"Яркость звезды была почти стабильной на протяжении последних 10 дней", – заявил Гинан.

Он также подчеркнул, что затухание звезды наблюдается еще с 1930-х годов. Но последнее затмение было самым сильным.

"В декабре звезда постепенно тускнела и достигла уровня, который мы впервые наблюдали за последние 25 лет", – рассказал ученый.

Европейская южная обсерватория сообщила, что в настоящее время яркость Бетельгейзе составляет около 36% от ее нормального состояния.

Астрономы считают, что звезда в 722 световых года в созвездии Ориона является красным сверхгигантом. Такие нестабильные звезды в конце своей жизни обладают большими конвективными оболочками, которые поднимаются и опускаются вместе с согревающими и охлаждающими каплями газа.

Около 8-9 млн лет назад Бетельгейзе была голубой звездой спектрального типа О или В.

Гинан говорит, что звезда должна начать светлеть в течение следующих нескольких недель.

"Если этого не произойдет, тогда я не знаю, все ставки были сделаны", – говорит астроном.

Он также отмечает, что в конце концов звезда превратится в сверхновую, но это произойдет не скоро.

После взрыва свет Бетельгейзе будет близок к яркости полной луны и будет виден днем с Земли. Такая яркость продлится несколько месяцев, прежде чем медленно угаснет.

Точную дату взрыва звезды можно будет назвать, получив более точные данные о ее радиусе и яркости.

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