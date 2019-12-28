Девятая самая ярка звезда на небе резко потускнела и может взорваться

Звезда Бетельгейзе может превратиться в сверхновую

Астрономы заявили, что звезда Бетельгейзе резко потускнела и может взорваться. Об этом сообщает CNN.

По словам профессора астрономии из Университета Вилланова Эда Гуинана, красный сверхгигант Бетельгейзе с октября начал резко тускнеть. На данный момент свет, источаемый звездой примерно в 2,5 раза слабее, чем обычно. Раньше Бетельгейзе была девятой самой яркой звездой на небе, а теперь опустилась на 23 место.

Гуинан и его коллеги наблюдали за звездой с 1980 года, и за последние полвека она никогда не тускнела настолько сильно. Также ученые подчеркивают, что звезда находится в созвездии Ориона и в 700 световых годах от Земли, являясь относительно близким соседом.

Астрономы считают, что Бетельгейзе является потенциальным кандидатом на сверхновую. Ей около 9 млн лет, а у таких больших звезд, как Бетельгейзе, продолжительность жизни редко превышает 10 млн лет.

"Взрыв может произойти в ближайшие 200-300 тыс. лет", – заявил Гуинан.

Также подчеркивается, что Бетельгейзе – переменная звезда, яркость которой меняется в зависимости от циклов, длящихся около 420 дней. В последние несколько месяцев у звезды наблюдалось ожидаемое затемнение, но оно значительно усилилось в сравнении с прошлыми годами.

По словам ученых, если Бетельгейзе когда-нибудь взорвется, то свечение станет настолько ярким, что его можно будет увидеть даже днем. Красный гигант будет светить ярко-синим в течение 3-4 месяцев, а для полного исчезновения понадобится около года.

Взрыв звезды непосредственной опасности для Земли не несет, но ультрафиолетовое излучение от него может сжечь озон в атмосфере нашей планеты.

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