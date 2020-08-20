Черная дыра вместо сердца. У космического газового облака обнаружили сердцебиение

Ученые обнаружили у комического газового облака загадочное "сердцебиение" гамма-излучения, которое синхронизирован с черной дырой по соседству. Об этом сообщает Space.com.

С помощью данных обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико и космического гамма-телескопа Ферми NASA, международная группа исследователей обнаружила "сердцебиение" в космическом газовом облаке в созвездии Орла. По словам ученых, облако "бьется" в одном ритме с миниатюрной черной дырой.

Черная дыра является частью системы микроквазаров, известной как SS 433, в которую входит гигантская звезда массой примерно в 30 раз больше массы Солнца. Микроквазар – это небольшой квазар, самый яркий тип объектов во Вселенной, который состоит из большой черной дыры. Она излучает необычное количество света, поглощая своих звездных соседей. Когда два объекта в SS 433 вращаются вокруг друг друга, черная дыра притягивает материю из гигантской звезды, создавая аккреционный диск вокруг черной дыры.

"Этот материал накапливается в аккреционном диске перед тем, как упасть в черную дыру, как вода в водовороте над сливом в ванной. Однако часть этого вещества не падает в канализацию, а выстреливает на высокой скорости двумя узкими струями в противоположных направлениях выше и ниже вращающегося аккреционного диска", – говорит ведущий автор исследования из Исследовательского центра по физике частиц DESY, Германия Цзянь Ли.

Выбрасываемые струи состоят из высокоскоростных частиц и сверхсильных магнитных полей, которые производят рентгеновские и гамма-лучи, их обнаруживает космический телескоп Ферми. Но аккреционный диск колеблется, что заставляет две струи выстреливать в космос по спиральной траектории, а не по прямой.

Микроквазар SS 433 колеблется с периодом 162 дня. В это же время, такая же закономерность была обнаружена в гамма-сигналах, исходящих от неприметного газового облака, которое назвали Fermi J1913 + 0515. Исследователи предполагают, что излучение газового облака или "сердцебиение" связано с микроквазаром.

Однако эти два объекта расположены относительно далеко друг от друга, на расстоянии около 100 световых лет.

"Обнаружение такой недвусмысленной связи, примерно в 100 световых годах от микроквазара, даже не вдоль направления джетов, является столько неожиданным, как и удивительным. Но мы пока не можем объяснить, как черная дыра приводит в действие сердцебиение газового облака", – добавил Ли.