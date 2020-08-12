Астрономы нашли самую быструю звезду, которая облетела бы Землю за 1,5 секунды

Скорость вращения звезды в Млечном Пути составляет 24 тысячи километров в секунду или 8% от скорости света.

В центре нашей галактики Млечный путь находится огромная черная дыра Стрелец A* (Sgr A*), масса которой примерно в 4 млн раз превышает массу Солнца. На ее орбите находится ряд звезд, среди которых астрономы нашли самую быструю. Об этом сообщает Cnet.

Среди горстки звезд на орбите черной дыры, учены обнаружили звезду, максимальная скорость которой равно 8% от скорости света.

В новом исследовании ученые изучали область вокруг Sgr A* в поисках характерных признаков звезд. Ранее ученым уже удалось обнаружить десятки звезд, движущихся вокруг сверхмассивной черной дыры по весьма необычным орбитам. Такая популяция звезд была названа S-звездами, некоторые из них вращаются очень близко к черной дыре, что затрудняет поиски.

Астроном из Кельнского университета в Германии Флориан Пайскер со своей командой еще в январе нашли звезду S62. Их наблюдения показали, что S62 вращается вокруг черной дыры каждые 9,9 лет, имея самый короткий орбитальный период.

Но, по новым данным, звезда S62 потеряла звание самой быстрой в Млечном Пути. По словам Пайскера, одна из недавно открытых звезд – S4711, вращается вокруг черной дыры каждые 7,6 лет, что является рекордной скоростью.

Третья звезда, открытая астрономами, имеет еще большую скорость вращения. Звезда S4714 находится не слишком близко к Sgr A*, но движется вокруг черной дыры со скорость 8% от скорости света. Ученые говорят, что звезда движется со средней скоростью 24 тыс. км/с, так она может сделать один полный оборот вокруг Земли почти за 1,5 секунды.