В эпоху миоцена растения поглощали больше CO2, адаптировавшись к изменению климата

Ученые выяснили, что в далеком прошлом некоторые растения эффективно адаптировались к высокому уровню CO2 и начали поглощать больше углекислого газа. Об этом сообщает ВВС.

Согласно новому исследованию, ископаемые листья, из остатков леса возрастом 23 млн лет, показали, что растения приспособились к более быстрому росту из-за высокого уровня CO2. Листья были обнаружены в древнем озере на Южном острове Новой Зеландии.

Находка позволила ученым впервые связать высокие температуры того периода с высокими уровнями атмосферного CO2. В своей научной работе команда исследователей говорит, что некоторые растения смогли более эффективно собирать углекислый газ для фотосинтеза.

Чтобы добраться до ископаемых листьев, команде пришлось углубиться почти на 100 м до дна ныне высохшего озера, расположенного в кратере потухшего вулкана. В нем окаменел биологический материал, включая остатки растений, водорослей, пауков, жуков, мух, грибов и других живых существ теплого периода, известного как эпоха раннего миоцена.

Считается, что тогда средние глобальные температуры были на 3–7 градусов выше, чем сегодня, и большая часть льда исчезла с полюсов Земли. Ученые ведут споры о том, что был ли углекислый газ одной из причин потепления в тот период.

"Удивительно то, что эти листья в основном мумифицированы, поэтому у нас есть их первоначальный химический состав, и мы можем увидеть их прекрасные особенности под микроскопом", – говорит автор исследования из Колумбийского университета в Нью-Йорке Таммо Райхгельт.

Ученым удалось проанализировать различные химические формы углерода, которые содержались в найденных листьях. В исследовании говорится, что содержание CO2 в атмосфере равнялось 450 частям на миллион (ppm). Теперешние выбросы подняли уровень CO2 примерно до 415 частей на миллион. А в следующее десятилетие содержание CO2 достигнет 450 ppm, такого же уровня, который наблюдался в лесах Новой Зеландии 23 млн лет назад.

Для того, чтобы понять, как растения реагировали на такое количество углекислого газа в прошлом, ученые изучили геометрию строения древних листьев и сравнили их с современными.

Эксперимент показал, когда уровень CO2 повышается, многие растения увеличивают скорость фотосинтеза, потому что могут более эффективно удалять углерод из воздуха и при этом экономить воду.

Но авторы нового исследования говорят, что не стоит рассчитывать на подобное явление в будущем. Повышенное поглощение растениями CO2 не сможет компенсировать объемы выбросов.