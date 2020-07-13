"Густой суп из водорослей" заставляет Северный Ледовитый океан поглощать больше CO2, – ученые

Ученые обнаружили, что за два десятилетия количество фитопланктона в океане выросла на 57%. Такой рост позволяет океану перерабатывают больше углекислого газа.

В Арктике наблюдается резкое увеличение концентрации фитопланктона, что увеличивает количество углекислого газа, поглощаемого Северным Ледовитым океаном. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование провели ученые из Стэнфордского университета. Они сосредоточились на крошечных водорослях в самом конце пищевой цепочки, называемым фитопланктоном. Ученые выяснили эффективность биомассы фитопланктона в преобразовании солнечного света и углекислого газа в энергию, которая измеряется чистой первичной продуктивностью (NPP). В случае фитопланктона, который характеризуется высокой скоростью образования органического вещества в расчете на единицу биомассы, первичную продукцию оценивают для небольших промежутков времени, чаще всего для суток.

"Показатели действительно важны с точки зрения того, сколько пищи производится для остальной части экосистемы. Также это важно и потому, что это один из основных способов, с помощью которых СО2 выводится из атмосферы в океан", – говорит старший автор исследования Кевин Арриго.

В своем исследовании команда опиралась на данные по изменению цвета океана и алгоритмы для отслеживания NPP фитопланктона в Арктике в течение двух десятилетий, начиная с 1998 по 2018 годы. Ученые подсчитали, что количество биомассы фитопланктона увеличилось на 57%, являясь беспрецедентным скачком для океана.

Увеличение углеродосодержащих водорослей было неожиданным открытием. В течение первого десятилетия рост фитопланктона был связан с потерей морского льда. В этой ситуации водоросли получили больше места для жизни и продолжительный вегетационный период, что позволило им усваивать больше углерода.

Но команда обнаружила, что продуктивность водорослей продолжила расти, даже когда таяние замедлилось в середине 2009 года. Ученые говорят, что такой эффект был получен из-за того, что водоросли стали более концентрированными, как "густой суп из водорослей".

Ученые считают, что увеличение концентрации водорослей в Арктике обусловлено поступление в район свежего запаса питательных веществ из других океанов.

"Фитопланктон с каждым годом поглощает все больше углерода, поскольку в этот океан поступают новые питательные вещества. Это было неожиданно, и это имеет большое экологическое воздействие", – говорят ученые.

Исследователи говорят, что необходимо найти взаимосвязь между таянием льда, потеплением воды, повышением продуктивности водорослей и увеличением переработки углерода.

"Будут и победители и проигравшие. Более продуктивная Арктика означает больше пищи для большого количества животных. Но многим животным приходится сложно жить в условиях, когда все больше льда тает", – отмечает Арриго.

Также ученые подчеркивают, что водоросли в Арктике не справятся с нынешним уровнем выбросов углекислого газа, чтобы повлиять на проблему глобального потепления.