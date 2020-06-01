Карантин не помог. Уровень выбросов CO2 в мае достиг рекордных показателей

Карантин из-за пандемии коронавируса повлиял на объем выбросов парниковых газов в мире, но недостаточно. Об этом сообщает Forbes.

В новом отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) говорится, что в мае 2020 года был достигнут рекордный уровень выбросов – 417 частей на миллион (ppm) углекислого газа. Такие измерения были сделаны погодной обсерваторией на Мауна-Лоа, которая занимается измерением содержания CO2 в атмосфере с 1958 года.

Отмечается, что мае 2019 года этот показатель составлял 414,7 ppm. Ученые считают, что показатель в этом году является самым высоким в истории человечества. Также это вероятно, самая высокая концентрация CO2, наблюдаемая на Земле за 3 млн лет.

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В последний раз уровень углекислого газа в атмосфере был таким же высоким, когда уровень моря был на 15–20 метров выше теперешнего, а вода теплее.

Известно, что уровень углекислого газа повышается в основном по двум причинам – выбросы в результате сжигания ископаемого топлива и извержения вулканов. Ранее извержения играли значительную роль в увеличении содержания CO2 в атмосфере, в результате чего нагревалась планета. Но современный рост выбросов CO2 обусловлен сжиганием ископаемого топлива.

Карантин из-за коронавируса действительно временно снизил количество выбросов на 17%. Но карантин был слишком кратковременным в глобальных масштабах проблемы, чтобы изменить ежегодный рост СО2 на пленете.

"Хорошо понятная физика говорит нам, что растущие уровни парниковых газов нагревают поверхность Земли, топят лед и ускоряют повышение уровня моря. Если мы не остановим дальнейший рост выбросов парниковых газов, особенно CO2, обширные регионы планеты станут непригодными для жизни", – говорит старший научный сотрудник NOAA Питер Танс.

Специалисты считают, что для снижения воздействия CO2 на глобальном уровне, понадобится снизить выбросы на 20-30% в течение 6-12 месяцев.

Если глобальный карантин из-за коронавируса не смог этого сделать, то скорее всего, не поможет ничего, кроме согласованной политики по сокращению выбросов, отмечается в отчете.

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