Выбросы CO2 в Индии сократились впервые за четыре десятилетия

Карантин в марте окончательно изменил 37-летнюю тенденцию роста выбросов в стране

В Индии выбросы CO2 сократились впервые за четыре десятилетия, но не только из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Так, падение потребления электроэнергии и конкуренция со стороны возобновляемых источников ослабили спрос на ископаемое топливо еще до появления коронавируса, согласно анализу, проведенному экологическим ресурсом Carbon Brief. Но внезапный общенациональный карантин в марте окончательно изменил 37-летнюю тенденцию роста выбросов в стране.

Исследование показало, что выбросы углекислого газа в Индии сократились на 15% в марте, и вероятно, на 30% в апреле.

Производство угольной энергетики снизилось на 15% в марте и на 31% в первые три недели апреля, согласно данным индийской национальной сети. Но даже до карантина в Индии спрос на уголь ослабевал.

В финансовом году, завершающемся в марте 2020 года, поставки угля сократились примерно на 2%, показатель становится значительным в сравнении с увеличением производства тепловой энергии на 7,5% в год за предыдущее десятилетие.

Индийское потребление нефти демонстрирует аналогичное снижения роста спроса. Замедление началось с начала 2019 года. Потребление нефти снизилось на 18% в годовом исчислении в марте 2020 года.

В это же время, поставки энергии из возобновляемых источников увеличилось за год и закрепилось во время пандемии. Использование энергии ветра и солнца заметно выросло на международном уровне.

Но аналитики предупреждают, что сокращение использования ископаемого топлива может не продлиться долго. Когда пандемия пройдет, существует риск, что выбросы CO2 снова возрастут, поскольку страны будут перезапускать свою экономику.

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