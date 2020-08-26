Не одни во Вселенной. Ученые не исключают, что межзвездный объект Oumuamua — внеземная технология

Таинственный межзвездный объект Oumuamua, который два года назад вошел в нашу Солнечную систему, может оказаться инопланетной технологией. В новом исследовании ученые из Гарвардского университета говорят, что другие объяснения явлению просто не выдерживают критики. Об этом сообщает Space.com.

В 2018 году в нашей Солнечной системе появился объект из межзвездного пространства. Он получил название Oumuamua и имел сигарообразную форму. Во время наблюдений ученые выяснили, что странные объект ускоряется, так если бы нечто толкало его. До сих пор исследователи не могут найти объяснения увиденному.

Одина из имеющихся теорий гласит, что Oumuamua приводился в движение инопланетным механизмом, подобным световому парусу. Устройство всего в миллиметр толщиной может придавать ускорение под действием солнечного излучения. Основным сторонником такой теории является астрофизик из Гарвардского университета Ави Лёб.

В это же время, большинство других ученых считают, что ускорение Oumuamua было результатом природного явления. В июне группа исследователей предположила, что твердый водород, под действием солнечных лучей, вырывается паром с поверхности объекта, придавая ему ускорение.

В новой статье, опубликованной в научном журнале The Astrophysical Journal Letters, Ави Лёб и астрофизик из Корейского института астрономии и космических наук Тим Хоанг выдвинули свою теорию.

Они утверждают, что водородная гипотеза хоть и удобна, но нереалистична.

"Oumuamua был первым объектом, который вошел в нашу Солнечную систему и покинул ее. Такое явление противоречит тому, что мы обычно видим. Большинство объектов Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, никогда не покидая окрестностей. Путешествие объекта и тот факт, что он ускорялся, говорит о том, что Oumuamua был кометой размером от 400 до 800 метров. И все же, не было найдено ни хвоста, ни признаков газа, исходящего от объекта", – говорит астрофизик Дэррил Селигман, автор гипотезы о твердом водороде.

Он напомнил, что обычно кометы приходят из регионов, более удаленных от Солнца, чем астероиды. Лед на их поверхностях превращается в газ, когда они приближаются к нашей звезде, оставляя за собой след газа, который мы видим как хвост кометы.

Селигман говорит, что выделение газов меняет характер того, как движутся кометы в космосе. Явление немного напоминает медленный ракетный двигатель. Солнце нагревает комету и ее самая теплая часть взрывается газом, который толкает объект все быстрее от Солнца.

В своем исследовании астрофизик Селигман и Грегори Лафлин из Йельского университета предполагали, что объект представляет собой комету, частично или полностью состоящую из молекулярного водорода – легких молекул, состоящих из двух атомов водорода (H2).

Газ (H2) превращается в твердое вещество лишь при очень низких температурах – минус 259,14 градуса по Цельсию. По словам ученых, такие "водородные айсберги" могут формироваться в очень холодных уголках космоса. А выделяющийся водород не будет виден с Земли и комета останется без своего хвоста.

Но в своей статье гарвардские ученые опровергают эту теорию, так как в ней есть одна большая проблема. Кометы появляются, когда ледяные частицы пыли сталкиваются друг с другом в космосе, образуя сгустки, которые продолжают притягивать пыль и другие сгустки. Лёб отмечает, что кометы похожи на снеговики, которые рано или поздно тают.

Липкость, которая помогает формировать кометы, похожа на липкость кубиков льда из морозилки. Если лед оставить на пару минут на столе, то он нагреется и утратит липкость. Тонкая пленка жидкой воды на поверхности кубика сделает его скользким.

Хоанг и Лёб говорит, что звездный свет даже в самых отдаленных частях космоса нагреет частицы твердого водорода, прежде чем они смогут сгруппироваться в комету масштаба Oumuamua. И что более важно, путь от ближайшего молекулярного облака, в котором мог появиться объект, слишком долгий. Водородный айсберг за время путешествия в сотни миллионов лет через межзвездное пространство, развалился бы на части под воздействием звездного света.

"Водородные айсберги не живут так долго в галактике. И у них определенно не хватит времени, чтобы проделать такой путь из гигантского молекулярного облака", – соглашается Селигман с анализом Лёба.

Селигман также подтверждает, что его теория работает только, если Oumuamua всего 40 млн лет. За это время утечка газа могла сформировать комету продолговатой формы, не разрушив ее полностью.

Он указал на другое исследование, в котором были определены несколько близлежащих мест, где мог родиться Oumuamua. Считается, что объект мог появиться рядом с двумя группами молодых звезд – Carina и Columba. Все они образовались от 30 до 45 млн лет назад в облаке газа, которое затем рассеялось. В этом небольшом рассеянном облаке молекулярного газа с несколькими молодыми звездами могут образовываться водородные айсберги.

"Существует множество процессов, которые могут выталкивать объекты типа Oumuamua из групп молодых звезд, например, гравитационные толчки между звездами, формирование планет. Все теории прекрасно сочетаются друг с другом, если предположить, что Oumuamua был водородным айсбергом, появившимся в Carina и Columba. Идея в том, что место рождения в Carina или Columba говорило бы о достаточно молодом возрасте Oumuamua, чтобы пережить путешествие", – говорится в научной статье.

Но Лёб не согласен с такой точкой зрения.

"Сокращение расстояния, которое необходимо преодолеть айсбергу H2, не решает проблем, которые мы описываем в нашей статье. Потому что айсберг H2 должен был сформироваться вместе со своей родительской планетной системой – миллиарды лет назад, а за это время айсберг бы испарился", – говорит Лёб.

Он подчеркнул, что водородные айсберги, как полагается, происходят из гигантских молекулярных облаков, а не из частей космоса, таких как Carina и Columba. Лёб повторил, что ни один такой айсберг не сможет пережить путешествие от близлежащего облака к Солнечной системе.

На вопрос о том, существует ли явное объяснение ускорения Oumuamua, Лёб ответили, что по его мнению, человечество увидело первый признак разумной жизни за пределами Земли. Книгу со своей гипотезой ученый собирается опубликовать в январе 2021 года.