Флот Дарта Вейдера на подходе. NASA нашло галактику в форме истребителя из "Звездных войн"

Ученые из NASA обнаружили активную галактику, которая выглядит как TIE-истребитель из фильма "Звездные войны". Об этом сообщает Cnet.

По словам астрономов, галактика находится в 500 млн световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Галактика была названа TXS 0128 + 554, и даже в NASA отметили ее сходство с летательным аппаратом "имперцев".

В центре обнаруженной галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая источает двойные струи энергии. Ученые смогли увидеть необычную форму галактики, когда сеть радиотелескопов Very Long Baseline Array изучила радиосигналы, исходящие от объекта.

Команда использовала наблюдения из различных источников, включая космическую обсерваторию Fermi и рентгеновскую обсерваторию "Чандра", чтобы получить более полную картинку галактики.

Галактику TXS 0128 делает "активной" то, что количество излучаемого ею света, намного больше, чем могут дать одни лишь звезды.

"Дополнительная энергия активной галактики включает избыток радио, рентгеновского и гамма-излучения. Ученые считают, что это излучение исходит из областей вблизи центральной черной дыры, где вращающийся диск из газа и пыли нагревается из-за гравитации и трения", – говорят в NASA.

Ведущий автор исследования, астроном из Университета Пердью говорит, что форма TIE-истребителя "была забавным сюрпризом, но ее появление на разных радиочастотах помогло узнать больше о том, как видоизменяются активные галактики".

Найденная галактика хорошо вписывается в компанию двойников из "Звездных войн" в космосе, включая спутник Сатурна Мимаса в форме "Звезды смерти" и марсианской скалы, похожей на Джабба Хатта.