Догнать и перегнать ИИ. Илон Маск представит рабочий прототип устройства "мозг-компьютер"

Компания Илона Маска Neuralink готовится представить уже рабочий прототип имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса "мозг-компьютер". Об этом сообщает ВВС.

Еще в прошлом году компания подала заявку на проведение испытаний на людях. В эту же пятницу, 28 августа, Neuralink собирается продемонстрировать само устройство и "нейроны, работающие в реальном времени".

Технология может помочь людям с неврологическими заболеваниями управлять телефонами или компьютерами с помощью своего разума. Но долгосрочная цель Маска – начало эпохи "сверхчеловеческого сознания".

По его словам, людям необходимо слиться с искусственным интеллектом отчасти для того, чтобы избежать сценария, при котором ИИ станет настолько мощным, что уничтожит человечество.

Устройство, которое разрабатывает компания, состоит из крошечного зонда, содержащего более 3000 электродов, прикрепленных к гибким нитям, тоньше человеческого волоса. Они могут контролировать активность 1000 нейронов мозга.

В своем последнем обновлении, выпущенном более года назад, компания заявила, что провела тесты на обезьяне, которая смогла управлять компьютером с помощью своего мозга.

Neuralink также построила "нейрохирургического робота", который может подсоединять к мозгу до 192 электродов каждую минуту.

"Neuralink обладает значительными ресурсами и, что очень важно, командой ученых, инженеров и практикующих врачей, работающих для достижения общей цели, что дает им большие шансы на успех", – говорит доцент кафедры физиотерапии и реабилитации Университета Питтсбурга Дженнифер Коллингер.