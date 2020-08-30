Прокатился с ветерком. В Японии успешно протестировали пилотируемый летающий автомобиль

В Японии компания SkyDrive провела первый пилотируемый тест-драйв летающего автомобиля. Об этом сообщает CNN.

Демонстрационный полет был проведен на испытательном полигоне Toyota – крупнейшем в Японии, который также является базой для разработки автомобилей. Отмечается, что это была первая публичная демонстрация летающей машины в истории Японии.

Пилот поднял в воздух автомобиль SD-03, который кружил в воздухе на протяжении четырех минут.

"Мы очень рады, что впервые в истории Японии пилотируемый полет летающего автомобиля был осуществлен спустя два года с основания SkyDrive. Наша основная цель – коммерциализация летательного аппарата. Мы хотим создать общество, в котором летающие автомобили станут доступным и удобным средством передвижения в небе, а люди получат новый безопасный, надежный и комфортный образ жизни", – заявил генеральный директор компании Томохиро Фукудзава.

По данным компании, SD-03 – это самый маленький в мире электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, который занимает пространство как два припаркованных автомобиля. Аппарат оснащен восьмью двигателям для обеспечения "безопасности в аварийных ситуациях".

"При разработке нового вида транспорта, известного как летающие машины, мы вдохновлялись ключевым словом "прогрессивный". Мы хотели, чтобы этот автомобиль был футуристический, харизматичным и привлекательным для всех будущих клиентов, в это же время, он должен был полностью включать в себя высокие технологии SkyDrive", – добавил гендиректор.

Компания надеется сделать летающий автомобиль частью повседневной жизни. В будущер разработчики планируют провести больше испытательных полетов в других условиях. Они хотят убедиться, что безопасность и технологии транспортного средства полностью соответствуют отраслевым стандартам.

Ожидается, что до конца года аппарат может быть протестирован за пределами полигона Toyota.