Проспать апокалипсис. Древние листозавры пережили массовое вымирание, впав в спячку

Ученые выяснили, что древние листрозавры, которые бродили по Земле вместе с динозаврами, могли впасть в спячку, чтобы пережить массовое вымирание на планете. Об этом сообщает CNN.

Листозавр – похожее на млекопитающих животное из раннего триасового периода, которое обитало в таких современных регионах, как Индия, Южная Африка и Антарктида. Они жили на планете более 250 млн лет назад. Также ученым известно, что у листозавров были бивни, как у слонов, а также клюв, подобный черепашьему. По размерам листозавр мог сравниться с современной свиньей.

Ученые из Вашингтонского университета использовали найденные окаменелости бивней животного, чтобы проверить различия в стрессе между видами, жившими в полярном климате и в более теплых регионах. По словам исследователей, именно бивни могут дать данные о разных периодах жизни животного, подобно годичным кольцам на деревьях.

Авторы исследования выяснили, что длительный стресс характерен для животных, которые не впадают в оцепенение, или длительный отдых, такой как гибернация. Листозавры оказались самым древним примером оцепенения, который был найден в ходе анализа окаменелостей.

"Предварительные результаты показывают, что переход в состояние, подобное гибернации, не является относительно новыми видом адаптации животных, он существовал намного раньше. Чтобы увидеть специфические признаки, вызванные спячкой, необходимо взглянуть на то, что могло окаменеть и росло в течение всей жизни животного. К счастью, у листозавров имелись бивни", – говорит ведущий автор исследования Меган Уитни.

Ученые считают, что спячка могла помочь листозаврам пережить массовое вымирание в конце пермского периода, когда на суше исчезло 70% видов позвоночных. Исследователи до сих пор не знают точных причин этого вымирания. Среди вероятных причин указываются такие, как падение астероида, вулканическая активность в Сибири и другие.

"То, что мы увидели в бивнях антарктического листозавра соответствует тем метаболическим изменениям, которые больше всего на то, что мы наблюдаем у сегодняшних теплокровных животных, которые впадают в спячку", – добавила ученая.