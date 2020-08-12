Палеонтологи из Университета Саутгемптон считают, что обнаружили на побережье британского острова Уайт четыре кости, которые принадлежат новому виду динозавров. Об этом сообщает ВВС.

По словам ученых, найденные окаменелости принадлежат новому виду динозавров-тероподов. Они жили в меловой период около 115 млн лет назад, и вырастали в длину до 4 метров. Вид был назван Vectaerovenator inopinatus и принадлежит к группе динозавров, в которую входит известный T-rex (Tyrannosaurus rex), а также современные птицы.

В костях динозавра были обнаружены большие полые пространства – в шее, спине и хвосте. Именно они помогли ученым определить происхождение динозавра.

Воздушные мешочки, которые есть у современных птиц, были продолжением легких динозавра, и вероятно, "обеспечивали эффективную дыхательную систему, а также облегчали скелет", говорят ученые.

Окаменелости были обнаружены в ходе трех отдельных экспедиций в 2019 году и переданы в близлежащий музей в городе Сандан.

"Мы были поражены тем, насколько полым было это животное – оно все пронизано воздушными пространствами. Части его скелета должны были быть очень хрупкими", – говорит руководитель исследования Крис Баркер.

Он отмечает, что до сих пор данных о динозаврах-тероподах мелового периода, которые жили в Европе, слишком мало.

Вполне вероятно, что Vectaerovenator жил в районе к северу от того места, где были найдены окаменелости, его туша была вымыта на мелководье неподалеку.

Напомним, ученые впервые нашли рак у динозавра, жившего 77 миллионов лет назад. Исследователи диагностировали остеосаркому в малоберцовой кости центрозавра.