Ученые из Королевского музея Онтарио и Университета Мак-Мастера впервые диагностировали в останках динозавра следы рака. Об этом сообщает Phys.org.

По словам исследователей, рак был обнаружен в малоберцовой кости центрозавра (Centrosaurus apertus), рогатого динозавра, который жил на Земле примерно от 76 до 77 млн лет назад. Останки динозавра были найдены в 1989 году и считалось, что сильно искаженная кость была результатом перелома.

Профессор патологии и молекулярной медицины Марк Кроутер и остеопат Снежана Попович из Университета Мак-Мастера решили дополнительно исследовать окаменелость, используя современные методы медицины. Они собрали команду междисциплинарных специалистов и медиков. Команда исследователей повторно проанализировала кость и диагностировала рак у динозавра.

"Диагностика агрессивной формы рака у динозавров всегда трудна и требует медицинской экспертизы, а также многочисленных ступеней анализа для подтверждения диагноза. Здесь мы получили безошибочные подтверждения прогрессирующего рака кости у рогатого динозавра – первое в своем роде", – говорит автор исследования Марк Кроутер.

Также команда провела компьютерную томографию (КТ) кости. Затем исследователи разрезали окаменелую кость и рассмотрели ее под микроскопом, чтобы дать оценку на костно-клеточном уровне. Для визуализации прогрессирования рака были использованы инструменты КТ для трехмерной реконструкции. В итоге, ученые пришли к выводу, что у исследуемого динозавра была одна из разновидностей рака – остеосаркома.

Для того, чтобы подтвердить поставленный диагноз, окаменелость сравнили с малой берцовой костью здорового динозавра, а также с костью человека с остеосаркомой. Анализ показал, что у динозавра была запущенная стадия рака, который мог распространиться на другие части организма.

"Большеберцовая кость указывает на агрессивный рак на поздней стадии. Рак имел бы пагубные последствия для динозавра и сделал бы его очень уязвимым перед грозными тиранозаврами. Тот факт, что этот динозавр, питающийся растениями, жил в большом стаде, позволил ему прожить дольше", – отмечает эксперт.

Остеосаркома – одна из самых распространенных форм злокачественных образований костной ткани. Опухоль зачастую возникает у детей, подростков, молодых людей. Остеосаркома может развиться в любой кости скелета, однако излюбленной ее локализацией являются длинные трубчатые кости и особенно нижних конечностей, в основном образующих коленный сустав.

По словам ученых, новое исследование задает новый стандарт для диагностики неясных заболеваний, найденных в окаменелостях динозавров. Установление связей между болезнями человека и болезнями древности поможет ученым лучше понять эволюцию и генетику различных заболеваний.