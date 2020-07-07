Гроза мух и жуков. Ученые нашли крошечного предка динозавров

Ученые нашли окаменелого предка динозавров, чей рост составлял всего 10 сантиметров. Найденный экземпляр жил на Земле 237 млн лет назад и питался насекомыми

Большинство динозавров, живших на Земле, были гигантскими существами, но новое исследование показывает, что они начинали с малого. Об этом сообщает ВВС.

На Мадагаскаре был найден окаменелый родственник динозавров, который жил около 237 млн лет назад и был ростом всего 10 см.

"Существует общее восприятие динозавров как гигантов. Новое животное очень близко к разделению динозавров и птерозавров, и оно поразительно мало", – говорит соавтор исследования из Музея естественных наук Северной Каролины Кристиан Каммерер.

Новый вид был назван Kongonaphon kely, или "победитель крошечных насекомых". Он был найден на Мадагаскаре группой палеонтологов из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Читайте также: 160 миллионов лет назад в Австралии жили динозавры размером с автобус

Динозавры и птерозавры принадлежат к группе Ornithodira. Но об их происхождении ученым пока мало известно, так как было найдено всего несколько представителей у истоков этой линии.

Kongonaphon не первый маленький экземпляр ископаемых животных, который занимает место в начале генеалогического дерева Ornithodira. Но ранее подобные животные считались единичными исключениями.

Ранее ученые считали, что размер тела оставался схожим у первых архозавров, куда входили динозавры, птерозавры и крокодилы, а также Ornithodira.

"Анализируя изменения в размерах тела в ходе эволюции архозавров, мы нашли убдительные доказательства того, что их численность резко сократилась на раннем этапе истории линии динозавров и птерозавров", – отмечает Каммерер.

Ученые предполагают, что маленький предок динозавров питался насекомыми. Переход к такой диете, связанные с небольшим размером тела, возможно, помог Ornithodira выжить. Они занимали нишу, отличную от их пожирающих мясо родственников.

Авторы работы также считают, что пух на коже предка динозавров мог вырасти для регулирования температуры тела. Это связано с тем, что удерживать тепло в небольших телах очень трудно, а середина позднего Триасового периода, когда животное обитало на Земле, отличалась экстремальными климатическими явлениями. Резкие изменения температуры происходили во время жарких дней и холодных ночей.