Опасные для здоровья дороги. Асфальт может стать худшим загрязнителем воздуха, чем автомобили

Исследователи считают, что выбросы от асфальта, известного как битум, могут стать большей проблемой, чем загрязнение от дизельных и бензиновых автомобилей. Об этом сообщает New Scientist.

Пиюш Кхаре из Йельского университета и его коллеги поместили образцы асфальта в закрытую печь, чтобы подробно изучить предполагаемые выбросы. Образцы подвергали воздействию температур от 40° C до 200° C. Количество выбросов увеличилось вдвое, когда температура поднялась с 40° C до 60° C, типичной отметки для многих южных городов.

Выбросы от асфальта оказались химическими веществами на основе углерода, зачастую с 12-25 атомами углерода на молекулу.

"Многие из этих соединений способствуют конденсации с образованием вторичного органического аэрозоля после реакции в атмосфере", – говорит соавтор из Йельского университета Дрю Гентнер.

Процесс, в свою очередь, может привести к образованию крошечных частиц, называемых PM2,5, которые являются одними из самых опасных типов загрязнения воздуха для здоровья человека.

Выбросы также могут появляться при нагревании асфальта солнечным светом. В лабораторных условиях это привело к увеличению выбросов на 300%.

Загрязнение воздуха от автомобилей во многих странах сокращается, поскольку люди переходят на электромобили.

Но, как утверждается в исследовании, загрязнения от асфальта могут ухудшить ситуацию. Изменение климата поднимает температуру на Земле, что приведет к еще большему количеству выбросов от асфальта.

"В мегаполисах температура будет повышаться из-за изменений климата и эффекта городского острова тепла", – подытожили ученые.