Похожи на попкорн. Ученые получили сверхчеткие изображения магнитной структуры Солнца

Немецкие ученые завершили модернизацию солнечного телескопа GREGOR в обсерватории Тейде на Канарских островах. Усовершенствованный телескоп предоставил первые сверхчеткие фотографии Солнца. Об этом сообщает Space.com.

На снимки от обновленного GREGOR попали магнитные структуры на Солнце, похожие на попкорн. Также телескоп запечатлел солнечное пятно – холодную темную магнитную бурю на звезде.

"Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью перебрали оптику, механику и электронику, чтобы добиться наилучшего качества изображений", – говорит ведущий исследователь проекта из Института солнечной физики им. Лейбница Лючия Кляйнт.

Телескоп GREGOR начал свои наблюдения в 2012 году, как крупнейший европейский солнечный телескоп, а проект его модернизации начался в 2018 году. Обновления включали в себя работы над оптикой и системами управления телескопом, перекраску обсерватории, чтобы она отражала меньше света и не мешала научным наблюдениям.

После усовершенствования, телескоп может снимать объекты на Солнце, диаметр которых составляет всего 50 км. В настоящее время солнечная активность находится на подъеме, после завершения 11-летнего солнечного цикла.

"Проект был довольно рискованным, потому что на модернизацию телескопов обычно уходят годы, но отличная командная работа и тщательное планирование обеспечили успех. Теперь у нас есть мощный инструмент для наблюдения за Солнцем", – говорит астрофизик из Университета Альберта-Людвига Светлана Бердюгина.