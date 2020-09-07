Ученые выяснили, что атеисты и агностики спят лучше, чем верующие

Новое исследование показало, что неверующие люди спят лучше, чем те, кто верит в Бога. Полученные результаты противоречат утверждению, что религиозная вера полезна для психического благополучия. Об этом сообщает IFL Science.

По данным экспертов, продолжительность сна должна варьироваться в пределах 7-9 часов в сутки. Сокращение этого времени может иметь серьезные последствия. Например, ежегодно фиксируется увеличение ДТП в период перехода на летнее время. Из-за этого, Американская академия медицины сна (AASM) призывает отменить переход на зимнее время. Эксперты в этой области также утверждают, что недостаток сна связан с повышенной агрессией у людей.

На недавней конференции, посвященной сну, также были представлены неожиданные результаты другого исследования. Ученые решили выяснить, действительно ли религия полезна для физического и психического здоровья, согласно бытующему мнению.

Автор исследования из Университета Бейлор Кайла Фергасон и соавторы работы опросили 1501 человека. Вопросы касались того, сколько времени в сутки спят участники исследования, а также насколько легко засыпают.

Исследователи обнаружили, что 73% атеистов и агностиков, которые были отнесены к одной и той же группе, спали рекомендуемое количество времени. Но только 65% людей, называвших себя религиозными, уделяли сну достаточное количество времени. Среди баптистов эта цифра составляла 55%, а среди католиков – 63%.

"Мы знаем, что потеря сна подрывает многие человеческие качества, которые считаются основными ценностями церкви. Быть позитивным членом общества, выражать любовь и сострадание, а не гнев и осуждение", – отмечает Фергасон.

Также ученые подчеркивают, что их работа обнаружила лишь корреляцию, но не причинно-следственную связь. Поэтому эксперты в области сна и приверженцы религии в равной степени столкнулись с неожиданным набором вопросов, на которые необходимо дать ответ.