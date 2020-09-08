Тишина в эфире. Ученые просканировали участок с 10 млн звезд и не нашли признаков жизни

Ученые провели масштабное сканирование участка космоса с более 10 млн звезд и не нашли никаких свидетельств инопланетных технологий. Об этом сообщает Cnet.

Сканирование проводил проект SETI по поиску внеземного разума с использованием массива Murchison Widefield Array (MWA), который состоит из 4096 антенн в Западной Австралии. Массив предназначен для обнаружения радиосигналов из космоса.

"Это маленькие антенны-пауки, которые установлены на земле", – говорит соавтор исследования астрофизик из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Ченоа Тремблей.

Тремблей и ее коллега Стивен Тингей из Международного центра радиоастрономических исследований использовали MWA использовали антенны, чтобы услышать "техносигнатуры" в созвездии Паруса.

По словам ученых, этот регион представляет интерес из-за того, что в нем взорвалось большое количество звезд, создавая идеальные условия для образования новых. Поиски внеземной жизни также подкрепляются другими работами, изучающими этот регион, чтобы понять жизненный цикл звезд.

"Представьте себе сигнализацию автомобиля, когда вы оставляете включенными фары, тогда вы слышите серию равномерно распределенных звуков", – приводит пример Тремблей.

Поиски техносигнатур заключаются в обнаружении повторяющихся сигналов, которые могут быть частью шума на обитаемых планетах, или же специально посланными сигналами.

Ученые отмечают, что после прослушивания региона в созвездии Паруса никаких подобных сигналов не было обнаружено. Обзор охватывал более 10,3 млн звезд и содержал 6 известных человеку экзопланет.

Команда признает, что из поиски похожи на попытки найти нечто в океане. Также есть и другой немаловажный нюанс.

"Поиск техносигнатур предполагает, что цивилизация обладает технологиями, аналогичными нашим", – добавляет Тремблей.

Она говорит, что разумная жизнь могла и не развить способность общаться с помощью радиосигналов. Из-за этого, ученые также ищут сигналы молекул, необходимых для жизни, какой мы ее знаем. Если такие молекулы будут обнаружены, это может сигнализировать об инопланетной жизни, но только не той, что может пользоваться радиосигналами.

Поскольку поиск жизни проводится в сочетании с другими научными экспериментами, Тремблей говорит, что "куда мы пойдем дальше, будет зависеть от другой области науки".