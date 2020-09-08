"Зомби-пожары" в Арктике. Ученые зафиксировали рекордный выброс 244 мегатонн углерода

Ученые зафиксировали рост "зомби-пожаров" в Арктике, которые тлели под арктическим льдом всю зиму и вспыхнули летом, когда растаяли снег и лед. Об этом сообщает LiveScience.

По словам ученых, этот год был худшим в плане лесных пожаров в Арктике за всю историю исследований, который ведутся последние 17 лет. Этим летом в Арктике в первой половине июля было выброшено столько углерода, сколько за год производят такие страны, как Куба или Тунис.

Согласно данным европейской Службы мониторинга атмосферы Коперника, с начала июня в Арктике произошло более 100 пожаров.

"Зомби-пожары", отслеживаемые службой, тлели под льдом и снегом в богатой углеродом торфяной арктической тундре. Когда лед и снег тают, горячие точки становятся причиной лесных пожаров.

"Уничтожение торфа в результате пожаров вызывает беспокойство по многим причинам. По мере того, как пожары сжигают верхние слои торфа, глубина вечной мерзлоты может увеличиваться, еще больше окисляя нижележащий торф", – говорит старший научный сотрудник Института космических исследований NASA имени Годдарда Дороти Питит.

Пожары высвобождают из торфа углерод и метан – парниковые газы, которые еще больше способствуют изменению климата на планете.

Летом 2020 года Сибирь была не единственным очагом лесных пожаров в Арктике. Также сильно пострадала канадская провинция Альберта. По данным Global News Canada, пожар в северной Альберте уничтожил (350 134 гектара, а на его локализацию понадобилось 3 месяца.

Пожары 2020 года уже побили рекорды 2019 года. По оценке Службы мониторинга атмосферы Коперника, с января по август в результате пожаров было выброшено 244 мегатонны углерода. Ученые отмечают, что это больше объема выбросов Вьетнама в 2017 года. Пожары также приводят к выбросам других загрязняющих веществ, которые ухудшили качество воздуха в Европе, России и Канаде.

Ученые-геологи ожидают, что аналогичная ситуация сложится и в 2021 году.