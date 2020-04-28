Без помощи человека. Над Арктикой исчезла крупнейшая озоновая дыра в истории

Озоновая дыра была вызвана мощным арктическим полярным вихрем

Закрылась крупнейшая озоновая дыра, которая образовалась над Арктикой этой весной. Об этом сообщает CNN.

Ученые из Службе атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) подтвердили, что озоновая дыра затянулась. Исследователи говорят, что "довольно необычная" дыра была вызвана не человеческой деятельностью, а очень сильным арктическим полярным вихрем.

"COVID-19 и связанные с ним блокировки, вероятно, не имеют к этому никакого отношения. Дыра была вызвана необычайно сильным и долгоживущим полярным вихрем и не связана с изменениями качества воздуха", – сообщили в CAMS.

По словам исследователей, озоновая дыра была массивной, так большая часть озона на 17 км в стратосфере была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти 10 лет назад.

Синоптики говорят, что полярный вихрь – это большая область низкого давления и холодного воздуха, которая окружает оба полюса Земли. Полярные вихри наблюдаются постоянно, но они обычно ослабевают летом и усиливаются зимой. В CAMS отмечают, что полярный вихрь в Арктике обычно слабее из-за близости земли, а также горных хребтов, которые влияют на погоду больше, чем на юге.

В отличие от арктической дыры, бреши в озоновом слое в Южном полушарии обычно вызваны химическими веществами, такими как хлор и бром, попадающими в стратосферу. Так в течение последних 35 лет в Антарктике ежегодно образуется озоновая дыра.

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