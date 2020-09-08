Как люди с детьми. Ученые выяснили, что летучие мыши сюсюкаются со своими малышами

Ученые выяснили, что летучие мыши подражают лепету своих детенышей, как это делают люди, разговаривая с младенцами. Об этом сообщает Forbes.

Исследовательница Ахана Аврора Фернандес из Свободного университета Берлина наблюдала за летучими мышами с мешковидными крыльями, которые живут в Центральной Америке. Она выяснила, что мыши часто используют более высокий писк и медленный темп, когда разговаривают с младенцами.

В своей работе Фернандес сравнила писк младенцев летучих мышей и взрослых особей, используя акустическое программное обеспечение. Она обнаружила, что взрослые самцы и самки летучих мышей используют другой писк, когда зовут детенышей, чем тот, который используют в общении между собой. По словам ученой, это похоже на то, как люди меняют тон голоса, когда обращаются к младенцам.

Как и люди, летучие мыши учатся издавать звуки по мере взросления. Другие животные, такие как обезьяны, рождаются готовыми издавать все необходимые звуки. Но маленькие летучие мыши больше похожи на детей. Они не умеют пищать при рождении, но со временем осваивают это умение.

Маленькие дети начинают лепетать в полгода, а детеныши летучих мышей примерно через две недели. Фернандес считает, что мыши-мамы разговаривают с детенышами "детским лепетом", чтобы помочь им научиться пищать.