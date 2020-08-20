Крокодиловы слезы. Ученые выяснили, что птицы, рептилии и люди плачут одинаково

Бразильские ученые нашли схожесть в составе слез и считают, что это поможет в лечении глазных заболеваний.

В отличие от состава человеческих слез, состав и структура слез рептилий, птиц и других млекопитающих до сих пор были мало изучены. Недостаточное количество исследований в этой области замедляет развитие офтальмологии, поскольку понимание состава слез различных видов млекопитающих может дать представление о том, как лучше лечить глаза не только у зверей, но и у людей, пишет CNN.

Исследователи из Бразилии собрали образцы слез у здоровых птиц и рептилий семи видов, включая ара, ястребов, сов и попугаев, а также кайманов, сухопутных и морских черепах.

"Очень важно понимать особенности здоровых животных, чтобы лечить больных, потому что все они зависят от своего зрения, без которого не выживут в дикой природе", ̶ говорит Арианна Ориа, ведущий автор исследования, профессор клинической ветеринарии в Федеральном университете штата Баия (Сальвадор, Бразилия).

Для того, чтобы не испытывать сильный дискомфорт, покраснение, зуд или, возможно, даже более серьезные проблемы со зрением, людям необходимо иметь здоровую "глазную поверхность" ̶ внешний слой глаза, включающий роговицу, слезы и края век. В ходе исследования ученые нашли как сходства, так и различия между слезами людей и животных, которые могут стать ключом к лечению разных глазных заболеваний.

Несмотря на то, что слезы млекопитающих, таких как собаки и лошади, больше похожи на человеческие, в слезах птиц, рептилий и людей содержится примерно одинаковое количество электролитов (у птиц и рептилий его концентрация была немного выше, чем у людей).

Исследователи также изучили модели кристаллизации слез при высыхании. Эти модели могут помочь ученым выявить определенные типы глазных заболеваний, а также другие различия между ними.

"Кристаллические структуры устроены у разных видов и человека по-разному, гарантируя здоровье глаз и взаимодействие с различными средами", ̶ добавила Ориа.

Несмотря на похожий состав слез, кристаллические структуры неожиданно показали большие отличия. Особенно это касается кайманов и морских черепах, слезы которых, вероятно, являются адаптацией к воде.

Исследование слез также дает ученым важную информацию о состоянии среды обитания животных и его уровнях загрязнения.

"Слезы ̶ это жидкость, которая наиболее подвержена воздействию окружающей среды, и даже небольшие перемены могут привести к изменению ее состава и оказать влияние на здоровье глаз. К примеру, слезы курящего человека отличаются от того, кто не курит. Так что животным, как и людям, потребуется еще много лет, чтобы приспособиться к новой среде обитания", ̶ объяснила Ориа.

Она также подчеркнула, что во многих частях мира среда обитания загрязняется и разрушается быстрее, чем животные и люди успевают к ней адаптироваться. Поэтому увеличение количества дополнительных исследований так необходимо.