Переспорить плоскоземельца. Ученые рассказали, как переубедить сторонников псевдонаучной гипотезы

Многие древние культуры считали Землю плоской, потому что у них еще не было методов и способов доказать обратное. Однако даже сегодня, в 21 веке, существует немало людей, которые в это верят, пишет астрофизик и преподаватель естественных наук Пол Саттер в журнале Space.com.

Оглянитесь вокруг

Давайте будем честны, мы знаем о кривизне Земли больше, чем о любой другой теме в области физики. В мире существует невероятное количество экспериментов, наблюдений и подтверждений, которые доказывают ее кривизну снова и снова.

Все начинается с горизонта. Когда объекты от нас удаляются, они начинают казаться меньшими, медленно исчезая совершенно уникальным образом: сначала скрывается их низ, а затем верх. Вы можете сами в этом убедиться, наблюдая за кораблем на горизонте. Вершины высоких объектов, таких как горы, с большого расстояния точно так же видны еще задолго до самого их основания.

Земная атмосфера способна обмануть наши глаза, изгибая свет в разных направлениях. Это явление – не слишком надежное доказательство, однако это только начало. Если вы не можете посмотреть на горизонт, тогда взгляните на небо.

Различные звезды видны из разных частей Земли двумя своеобразными способами. Поскольку существует разделение на северное и южное полушарие, можно легко увидеть Полярную звезду в северных широтах. Но по мере передвижения на юг, приближаясь к экватору, она начнет опускаться все ниже и ниже к горизонту. После пересечения этой границы, ее вообще нельзя будет увидеть, поскольку она ​​перекрывается кривизной Земли. Аналогичная ситуация со звездами в южном полушарии.

А если вы живете в особенно плоской местности, то можете видеть звезды вплоть до горизонта, но не дальше (потому что на вашем пути находится Земля). Однако если вы подниметесь, скажем, на вершину горы, вы получите точку обзора намного дальше.

Этот эксперимент был проведен еще в девятом веке, багдадским халифом Абдуллах аль-Мамуном, который послал экспедицию, чтобы проверить это явление, используя наблюдения для измерения окружности Земли.

Земля действительно круглая

Скорее всего, у вас не получится провести такое научное исследование на ближайшей к вам горной вершине. Но есть кое-что, что вы можете сделать, не выходя из собственного двора. Все, что вам потребуется ̶ удача.

Во время лунного затмения Земля проходит между Солнцем и Луной, что позволяет ей отбрасывать свою тень на Луну. Эта тень всегда в форме круга, независимо от времени затмения и от того, где вы находитесь. Всегда…

И это не говоря уже о бесчисленных фотографиях Земли, сделанных орбитальными спутниками, и свидетельств астронавтов из десятков разных стран, космических программ и частных организаций.

Наша изогнутая Земля также идеально согласуется со всеми законами физики. Кроме того, все другие открытые планеты также выглядят круглыми, потому что именно так работает гравитация.

Аргументация на основе доказательств

Вряд ли эта дискуссия действительно касается фактических доказательств или научного процесса.

Люди, которые считают Землю плоской, не приходят к такому выводу на основании одних и тех же наблюдений. Вместо этого они считают, что ученые и правительство им лгут, пытаясь убедить в том, что Земля круглая, несмотря на ее плоскую поверхность. Поэтому главный вопрос состоит не в том, почему люди верят в плоскую Землю, а в том, почему люди верят в заговор. Ответ прост: отсутствие доверия.

Многие люди не доверяют окружающему обществу, и в первую очередь его представителям. Очень часто это доверие падает еще больше, когда речь заходит об элитных представителях этого общества, включая правительственных чиновников, членов академических кругов и ученых. Утверждая, что Земля плоская, люди на самом деле выражают глубокое недоверие к ученым и самой науке.

Поэтому, если вы обнаружите, что разговариваете со сторонником идеи плоской Землей, отбросьте доказательства и аргументы, и спросите себя, как вы можете завоевать доверие.