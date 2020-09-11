Благодаря урагану "Фрєнсис" на берегу моря в Уэльсе обнаружили мифический каменный лес

Шторм Фрэнсис, который бушевал в Великобритании около недели назад, принес не только разрушения и подтопления, но и открыл давно затопленный морем окаменевший лес. Об этом пишет Daily Mail.

Остатки окаменевшего леса находятся на пляже валлийского города Борт. Ученые считают, что когда-то эта часть побережья была покрыта лесами, но климат изменился, плодородная почва превратилась в торф, уровень моря повысился и 4500 лет назад лес оказался под водой.

Ученые предполагают, что древний лес простирался примерно на три мили вдоль берега между городами Инис-лас и Борт, прежде чем в конечном итоге был погребен под слоями торфа, песка и соленой воды.

Однако новая находка в Лланрихстаде предполагает, что лес может быть намного больше и шире, чем считалось ранее.

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В 2014 году на пляже Борта уже появлялись окаменевшие пеньки, высотой до голени, но вскоре их снова занесло песком. В мае прошлого года ураган Ханна налетела на Уэльс, и из-под воды показалось чуть больше пеньков.

Теперь, благодаря еще одному шторму, обнажилась еще большая часть окаменелого леса. Сейчас проводятся исследования для определения возраста леса.

Доктор Хиуэл Гриффитс из Университета Аберистуита, который участвует в совместном исследовательском проекте по изучению изменений окружающей среды в прибрежных районах, сказал, что находка была "одновременно захватывающей и тревожной".

"Это интересно, потому что это дополнительное свидетельство процессов изменения климата, которые продолжаются так долго. Но и беспокоит, так как мы видим, что эти изменения ландшафта происходят все чаще и они все глобальней. Это связано с воздействием и влиянием штормов, которые, кажется, случаются все чаще, - отметил доктор Хиуэл.

Иллюстрация к записанной легенде о затонувшем королевстве Уэльса

А народная легенда гласит, что в давние времена на берегу находилось древнее королевство Кантре'р Гвелод, которое затонуло, когда Мередит, жрица волшебного колодца не закрыла крышку и позволила воде вылится. Еще в одной легенде говорится, что королевство пошло под воду, когда Сейфенин, морской страж забыл закрыть ворота, и море захлестнуло землю. Считается, что по ночам можно слышать колокола затонувшего города.