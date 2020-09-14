Ученые приблизились к разгадке тайны гигантских циклонов на Юпитере

Ученые считают, что разобрались в том, как гигантские циклоны формируют геометрические узоры вокруг полюсов Юпитера. Об этом сообщает Space.com.

После того, как в 2016 году зонд NASA Juno вышел на орбиту Юпитера, космический аппарат обнаружил гигантские циклоны, расположенные в геометрической форме вокруг полюсов планеты. На северном полюсе планеты находится восемь вихрей и один центральны, а на южном – шесть.

"Мы были удивлены, что полюса Юпитера не похожи на полюсы других планет. Мы никогда раньше не видели ничего подобного этим скоплениями циклонов, организованных в определенные структуры", – говорит автор исследования из Калифорнийского университета Ченг Ли.

Каждая гигантская буря имеет ширину от 4-7 тыс. км, и они окружают полюсы на расстоянии 8700 км. Подобные структуры наблюдаются на Юпитере, как минимум, уже четыре года, с того момента как зонд прибыл на орбиту планеты.

Для ученых оставалось загадкой, как эти скопления сохраняют стабильность. По словам Ли, на Землей циклоны дрейфуют к полюсу, но рассеиваются над сушей и холодной водой. В это же время, у Юпитера нет ни суши, ни океанов, поэтому возникает вопрос, почему циклоны просто не дрейфуют к полюсам и не сливают в один гигантский. Например, так происходит на Сатурне, где на каждый полюс приходится по одному циклону.

"Все предыдущие теории предсказывали, что в полярных регионах планет-гигантов должны доминировать большие циклоны над их полюсами, так как это происходит на Сатурней, или же они должны оставаться хаотичными. То, что мы видим на Юпитере, означает, что предыдущие теории ошибочны, и нам нужно нечто новое", – говорит Ли.

Чтобы пролить свет на циклоны Юпитера, Ли и его коллеги разработали компьютерные модели на основе данных зонда Juno – о размере и скорости штормов. Они сосредоточились на том, какие факторы могут поддерживать стабильность этих геометрических узоров на протяжении долгого времени без слияния.

Исследователи обнаружили, что стабильность этих моделей частично зависит от того, насколько глубоко циклоны проникают в атмосферу Юпитера. Но в основном от антициклонических вихрей вокруг каждого циклона – кольце ветра, вращающегося в противоположном направлении от циклона. При этом, небольшие антициклонные вихри привели бы к слиянию циклонов, а слишком сильные – развели бы их в разные концы.

Пока ученые не могут объяснить, как вихрям на Юпитере удается сохранять такую "золотую середину".

"Мы понятия не имеет, что заставляет их оставаться в этой золотой середине", – говорит Ли.

В настоящее время ученые выясняют, где эти циклоны изначально могли образоваться. Одна из возможностей состоит в том, что они образовались возле полюсов, где и находятся до сих пор. По другой более вероятной теории, вихри образовались в других местах на планете, а затем мигрировали на полюса.