Сердцу не прикажешь. Ученые научились диагностировать депрессию по сердцебиению

Новое исследование показало, что депрессию можно обнаружить, отслеживая колебания частоты сердечных сокращений в течение 24 часов. Об этом сообщает New Atlas.

Небольшое экспериментальное исследование, которое еще требует дополнительной проверки, оказалось многообещающим, указав на еще один биомаркер депрессии. Его также можно легко интегрировать в системы мониторинга пациентов.

В своем эксперименте ученые набрали 16 человек с устойчивым к лечение большим депрессивным расстройством (БДР). Также были набраны 16 здоровых участников для контрольной группы. Состояние людей из обеих групп отслеживалось на протяжении четырех дней с помощью небольшого устройства, непрерывно записывающего частоту сердечных сокращений.

"Мы обнаружили, что у людей с депрессией была более высокая исходная частота сердечных сокращений, а также более низкая. В среднем мы увидели, что у пациентов с депрессией частота сердечных сокращений была примерно на 10-15 ударов в минуту выше, чем в контрольной группе", – говорит ведущий исследователь проекта из Университета Гете Кармен Шивек.

На основе недавних исследований, выявивших антидепрессивные свойства кетамина, участникам исследования назначали либо плацебо, либо лечение препаратом. Шивер говорит, что это позволило исследователям увидеть почти мгновенное улучшение депрессивных симптомов и сопоставить данные с сердечным ритмом.

"После лечения мы снова измерили частоту сердечных сокращений и обнаружили, что как частота, так и нестабильный сердечный ритм у депрессивных пациентов приблизились к показателям контрольной группы", – отмечает Шивек.

Также ученые протестировали компьютеризированную систему классификации, чтобы выяснить, можно ли идентифицировать депрессивных людей исключительно на основе частоты сердечных сокращений. Метод оказался наиболее эффективным при идентификации людей с депрессией.

"Обычно частота пульса выше днем и ниже ночью. В это же время, снижение частоты сердечных сокращений в ночное время нарушается при депрессии. Кажется, это новый способ выявления пациентов, которые подвержены риску развития депрессии или рецидива", – объясняет ученый.

Используя записи данных сердечного ритма, система смогла правильно идентифицировать 15 из 16 контрольных субъектов и 14 из 16 пациентов с депрессией.

"Проще говоря, наше пилотное исследование предполагает, что измеряя частоту сердечных сокращений в течение 24 часов, мы можем с точностью на 90% определить, находится ли человек в депрессии или нет", – подытожил Шивек.