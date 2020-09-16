Не более года: ученые обеспокоены коротким иммунитетом человека к коронавирусам

Ученые из Амстердамского университета сообщили о результатах многолетнего исследования. В его рамках анализировались случаи заражения четырьмя сезонными коронавирусами: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1. Все они могут вызывать инфекции дыхательных путей, но генетически и биологически отличаются. Учитывая этот большой разброс, ученые предполагают, что характеристики, общие для этих четырех коронавирусов, такие как продолжительность защитного иммунитета, характерны для всех коронавирусов человека, включая и ныне бушующий SARS-CoV-2.

Исследователи вели наблюдения в течение 35 лет и определили, что повторное заражение тем же сезонным коронавирусом часто происходило через 12 месяцев после предыдущего заражения.

Напомним, vолодые люди в возрасте 13–24 лет, пользующиеся вейпами, в пять раз чаще заражаются коронавирусом. Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного в Медицинском институте Стэнфордского университета (США). При этом те, кто пользуется вейпом наряду с обычными сигаретами, заражаются почти в семь раз чаще некурящих. У курящих обычные сигареты риск заражения был выше в 2,3 раза.