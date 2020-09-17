В Ливане нашли старейшую винодельню в мире

О финикийском вине, которые делали на территории современного Ливана и продавали по всему Средиземноморью, часто упоминалось в античных трудах, однако археологам удавалось найти только амфоры из-под вина. Теперь их поиски увенчались успехом – ученым удалось найти старинную винодельню. Об этом пишет Daily Mail.

Археологические раскопки велись около города Сидон, на месте, где когда-то располагалось поселение Телль-эль-Бурак.

Именно здесь была найдена старинная винодельня – ее конструкция была простой и примитивной. Виноград загружали в верхний квадратный бассейн, где из него давили сок, тот стекал в полукруглых чан, расположенный ниже. Оттуда уже после ферментации вино вычерпывали и разливали по амфорам.

Чан вмещал не менее 4500 литров вина. Археологи предполагают, что винодельня работала на экспорт, и найденная конструкция может быть не единственной в селении.

Интересно, но древние финикийцы были не чужды вторичной переработке – вся конструкция была сделана из извести и разбитых амфор. Позже римляне переняли у них эту технологию и использовали при строительстве зданий.

Судя по предварительному анализу керамики, пресс был построен еще в VIII в. до н.э. и использовался долгое время, не менее двухсот лет.

Финикийцы торговали вином по всему побережью Средиземного моря, считается, что именно они распространили культуру производства и пития вин в античном мире.