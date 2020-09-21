Ученые увидели "тигриные полосы" на поверхности спутника Сатурна

Ученые с помощью данных от космического аппарата Cassini создали инфракрасную карту спутника Сатурна Энцелада. Об этом сообщает New Atlas.

На снимках исследователи увидели образования в виде "тигриных полос", которые являются следами подземных океанов. В них, как предполагают ученые, может скрываться внеземная жизнь.

После запуска в 1997 году космический аппарат Cassini провел 13 лет у газового гиганта Сатурна и его многочисленных спутников. За это время аппарат совершил 147 облетов Энцелада, в том числе 23 прохода на бликом расстоянии.

Во время этих встреч Cassini сделал самые разные снимки ледяной луны и собрал множество данных, которые сейчас обрабатывают ученые, спустя много лет после того, как зонд завершил свою миссию. Аппарат был погребен на поверхности Сатурна.

Именно на основе этих данных ученые построили новую глобальную инфракрасную карту ледяной поверхности Энцелада. В частности, исследователи использовали данные, собранные с помощью визуального и инфракрасного картографического спектрометра Cassini. Устройство определяло температура, состав и кристалличность частиц водяного льда, который образуется на поверхности луны.

На полученном инфракрасном снимке Энцелада можно увидеть, как "тигриные полосы" светятся на поверхности ярким красным светом. Эффект говорит о том, что относительно недавно на поверхности луны образовался пресноводный лед. Ученые предполагают, что вода вырвалась на поверхность из подземных океанов.