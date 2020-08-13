Властелин колец. Новая миссия NASA может отправиться на орбиту Сатурна

Первый космический аппарат, вышедший на орбиту Сатурна, был «Cassini». Его миссия началась в 1997 году, с запуска ракеты TitanIVB/Centaur. Она несла аппарат NASA «Cassini» и прикрепленный к нему зонд Гюйгенс, предназначенный для изучения крупнейшего спутника Сатурна ̶ Титана. В 2004 году аппарат прибыл на Сатурн, отправив зонд на Титан, который в течение следующих 13 лет, раскрывал чудеса планеты, делая удивительные снимки, пишет Forbes.

Так зачем же возвращаться на Сатурн? Новая идея, предложенная SETI под названием «Saturn Ring Skimmer Mission», была подробно изложена на этой неделе в новом документе, который должен быть представлен в 2023 году в публикации NASA «Planetary Science Decadal Survey». Если этой идее дадут зеленый свет, тогда она могла бы направиться к Сатурну в рамках программы NASA «New Frontiers».

Цель миссии «Saturn Ring Skimmer»

Фото: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Космический аппарат, предназначенный для ответа на фундаментальные вопросы о Сатурне и его кольцах (а также о планетах-гигантах и астрофизических дисковых системах в целом), будет неоднократно проходить через поверхность колец, на высоте в несколько сотен километров.

Умная траектория позволит «Saturn Ring Skimmer» еженедельно облетать кольца Сатурна. Несмотря на то, что он сможет наблюдать за спутниками гиганта ̶ Титаном и Энцеладой, ему, к сожалению, не удастся увидеть интересные полярные области этих спутников. Однако, по мнению ученых, после завершения исследования колец Сатурна у миссии может быть отдельная фаза для изучения лун.

3 причины, почему миссия «Saturn Ring Skimmer» важна

Фото: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Подойдет в 100 раз ближе к кольцам Сатурна, чем «Cassini»

Наблюдая за отдельными частицами в кольцах Сатурна, «Saturn Ring Skimmer» сможет изучить их на совершенно новом уровне. Речь идет о снимках с гораздо более высоким разрешением, поскольку на стороне колец освещенной солнцем за 162 дня планируются 13 пролетов на низкой высоте.

Совместный проект NASA, европейского и итальянского космических агентств «Cassini», наблюдал, как кольцевые частицы создают продолговатые тени, показывающие огромные куски размером в километры. «Saturn Ring Skimmer» в свою очередь сможет следить за этими «протолунами» и столкновениями, измерять образующуюся пыль. Аппарат также сможет проводить измерения разреженной атмосферы колец на месте и даже «чувствовать» их гравитацию.

Узнает историю и судьбу колец Сатурна

Сколько лет кольцам Сатурна? Как долго они будут существовать? Об этом ученые знают довольно мало. Сатурн ̶ единственная планета в Солнечной системе с широкой и плотной кольцевой системой. Состоящие в основном из крошечных частиц льда, кольца простираются на 282 000 км, однако, несмотря на свою огромную ширину, они невероятно тонкие и имеют толщину всего 10 м. У газового гиганта также есть магнитное поле, которое почти идеально совпадает с осью вращения планеты.

Этот результат представляет собой уникальную взаимосвязанную систему, в которой материал из колец Сатурна течет через магнитосферу планеты (область пространства, окружающая Сатурн, на которую влияет его магнитное поле) в верхние слои атмосферы.

«Saturn Ring Skimmer» также проведет измерения атмосферы колец, впервые обнаруженных «Cassini», и попытается выяснить их происхождение и принцип работы.

Измерит размеры облаков Сатурна и его глубокие внутренние слои

Во время своего последнего фатального спуска на Сатурн 15 сентября 2017 года «Cassini» обнаружил кучевые облака размером до 20 000 км. «Saturn Ring Skimmer» мог бы пойти дальше и более внимательно изучить гравитационное поле Сатурна, которое, как отметил «Cassini», было невероятно сложным, что вызвано его неизвестными глубокими недрами. Иными словами, внутренняя часть Сатурна не похожа на Юпитер, но на что именно она похожа, ученые пока не знают.

«Saturn Ring Skimmer» ̶ это миссия, которая может завершить работу, начатую «Cassini». Она стремится изучить систему Сатурна, показывая, как кольца, магнитосфера и планета работают в виде взаимосвязанной структуры.

Кроме того, Сатурн ̶ самая красивая и фотогеничная планета Солнечной системы. Сложно представить, какие невероятные изображения смогут получить ученые.