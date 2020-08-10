Ничто не вечно во Вселенной. Ученые выяснили, когда Сатурн растеряет все свои кольца

Исследователи считают, что кольца газового гиганта лишь временное явление, которое в конце концов исчезнет.

Ученые считают, что кольца Сатурна лишь временное явление, которое исчезнет через сотни миллионов лет. Об этом сообщает Forbes.

По словам исследователей NASA, после миллиардов лет эволюции Сатурн приобрел уникальный вид. Несмотря на то, что кольца были обнаружены у всех газовых гигантов в Солнечной системе, кольца Сатурна открыли первыми.

Состоящие на 99% из водяного льда кольца Сатурна все еще остаются загадкой для ученых. Некоторые предполагают, что они формировались вместе с планетой, другие говорят о том, что кольца появились в результате столкновения, уничтожившего одну из лун планеты.

Третья теория предполагает, что кольца появились в результате захваченных в ловушку астероидов и комет.

Независимо от природы происхождения колец Сатурна, их срок службы подходит к концу, отмечают ученые.

В рамках миссии NASA Cassini удалось рассмотреть Сатурн с самого близкого расстояния. К завершению миссии аппарат неоднократно проходил между главными кольцами Сатурна.

Путешествуя по кольцам Сатурна аппарат NASA обнаружил массивный "ливень" из атомов и молекул, который проливался на поверхность планеты. Среди обнаруженных молекул был водород, вода, аммиак и углеводороды.

Ученые подчеркивают, что каждую секунду на поверхность Сатурна падает около 10 тонн материала, из которого состоят кольца газового гиганта. Исходя из полученных результатов, ученые пришли к выводу, что кольца Сатурна исчезнут максимум через 300 млн лет.

Кроме этого, исследователи предполагают, что кольца у всех планет во Вселенной могут оказаться лишь временным явлением.

Напомним, ученые узнали продолжительность дня на Сатурне и возраст его колец. Кольца Сатурна могли образоваться во времена динозавров.