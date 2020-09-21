От окурков до кирпичей. Ученые нашли применение самому распространенному мусору на планете

Сигаретные окурки возглавляют список самого распространенного мусора в мире, ежегодно их выбрасывается около 6,5 трлн. Это составляет около 18 млрд окурков, выбрасываемых ежедневно на улицах. Об этом сообщает Forbes.

Пластиковые фильтры сигарет нет только замусоривают города, но и представляют опасность для окружающей среды. Они сделаны из материала под названием ацетат целлюлозы, разложение которого занимает до 10 лет. Сигареты также содержат токсичные химические вещества, препятствующие росту растений и могут представлять опасность для дикой природы, включая возможное генетическое повреждение некоторых птиц.

Из-за ядовитых особенностей сигарет кажется, что единственное разумное для них место – это свалка. Однако ученые нашли иной способ утилизации окурков, которые пригодится для городской инфраструктуры.

Исследование ученых из инженерной школы Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) предлагает использовать окурки в процессе производства кирпича.

Кирпичи, изготовленные из переработанных пластиковых отходов, вызывают все больший интерес у инженеров и ученых. Так как производство на производство цемента приходится около 8% выбросов парниковых газов во всем мире.

Команда RMIT в своих исследованиях приняла во внимание опасные свойства материала. Ученые выяснили, что кирпичи, состоящие из 2% отходов окурков по массе, не опасны.

После сбора окурков ученые их стерилизовали. Сигареты не только содержат токсичные вещества, они также содержат бактерии из окружающей среды и могут переносить вирусы от человека. Исследование показало, что обработка ультрафиолетовым светом, стерилизация и дезодорирование помогает решить проблему.

После очистки окурков от бактерий и запаха их можно использовать в процессе изготовления глиняного кирпича различными способами. Все методы предполагают добавление окурков на стадии смешивания, когда вода добавляется в глинистый грунт и другие добавки смешиваются вместе.

Исследователи добавлял окурки в их неизменном виде, измельченными и в виде смеси. В любом случае, как только окурки смешаны, процесс обжига кирпича может продолжаться по обычной технологии.

Ученые также выяснили, что для всего процесса обжига таких кирпичей требуется меньше энергии. Кирпич, с содержанием 1% смеси окурков, также может сэкономить энергию в доме. Полученные кирпичи имели более низкую теплопроводность, что могло снизить потребность в системах кондиционирования воздуха.

Чтобы выполнить этот план, исследователи выступают за более строгие правила по борьбе с мусором, а также за установку в городах контейнеров для переработки окурков, чтобы упростить сбор.