Ученые выяснили, что у младенцев сон выполняет иную роль, чем у взрослых

В новом исследовании ученые обнаружили резкие изменения в природе и роли сна у младенцев. Об этом сообщает New Atlas.

Полученные результаты указывают на то, что сон сперва способствует развитию мозга и нервной системы, а затем быстро переключается на восстановительную функцию. Открытие было сделано на основа анализа более 60 исследований сна у людей и животных. Данные включали в себя общую продолжительность сна и фазы быстрого сна, а также изменения в развитии мозга и размеров тела. Ученые создали математическую модель для изучения связи между развитием мозга и тела, а также изменениями фаз сна.

Результаты исследования показали удивительно быстрое сокращение фазы быстрого сна у детей в возрасте 2,4 года. Что еще удивительнее, так это то, что подобная особенность наблюдались и у детенышей животных. Когда животное достигало уровня развития, эквивалентного 2,4 человеческим годам, продолжительность фазы быстрого сна резко снижалась.

"Я был шокирован тем, насколько сильными были изменения за столь коротки период времени, и тем, что это происходит в таком маленьком возрасте. Такой переход аналогичен тому, когда вода замерзает, превращаясь в лед", – говорит соавтор исследования Ван Сэвидж.

Исследователи считают, что новорожденные младенцы проводят около 50% общего времени сна в быстрой фазе, но к 50 годам человек проводит всего 15% своего сна в быстрой фазе.

Согласно выдвинутой гипотезе, сон у младенцев в первую очередь связан с развитием мозга и реорганизацией нервной системы. Известно, что первые два года жизни у человека наблюдается наибольший прогресс в структурном росте мозга.

Также известно, что одна из ключевых функций сна у взрослых – очистка мозга от токсичного детрита, который накапливается в течение дня. Механизм запускается во время фазы глубокого сна, а не быстрого.

"Мы определили, что конкретный поворотный момент наступает в неожиданно точном возрасте около 2,4 лет. Момент отражает критическое изменение физического и церебрального развития. Во всех случаях мы видим резкий сдвиг в масштабировании сна в этот период раннего развития", – говорится в исследовании.