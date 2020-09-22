Сверхгорячий Нептун. Ученые нашли экзопланету, на которой сутки длятся 19 часов

Астрономы открыли новую экзопланету, которая принадлежит к совершенно новому классу – "сверхгорячий Нептун". Планета, известная как LTT 9779b, вращается очень близко к своей звезде, что вызывает вопросы о том, как она могла удержать свою массивную атмосферу. Об этом сообщает New Atlas.

Планету обнаружила международная группа, в которую также вошли астрономы из Кембриджского университета, с помощью космического телескопа TESS.

LTT 9779b находится достаточно близко от Земли, на расстоянии 260 световых лет, и настолько близко к совей звезде, что год на планете занимает меньше земных суток. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 19 часов, а интенсивное излучение разогревает LTT 9779b до температур выше 1700 °C. Именно из-за этого, планета получила свой титул "сверхгорячей".

В это же время, упоминание о Нептуне происходит от ближайшей аналогии, которая есть в нашей собственной солнечной системе. LTT 9779b немного больше Нептуна, но ее масса намного превышает нептуновскую. Команда подсчитала, что ядро экзопланеты составляет около 28 масс Земли, плюс у нее есть атмосфера, которая составляет около 9% ее массы.

И вот здесь начинается загадка. Поскольку системе около 2 млрд лет, планета не смогла бы удерживать так долго свою атмосферу. Мощное излучение звезды должно было давно освободить LTT 9779b от собственной атмосферы.

Именно поэтому так мало планет размером с Нептун, обнаруженных так близко к родительским звездам. Обычно такие размеры лишь временное явление меду газовыми гигантами, теряющими атмосферу, и мини-Нептунами, которые были "раздеты" до самого ядра. Лишь некоторые из них были обнаружены на середине своего преображения.

Исследователи считают, что LTT 9779b когда-то был газовыми гигантом, но гравитация звезды поглотила большую часть внешних слоев атмосферы.

"Также возможно, что LTT 9779b оказалась на своей текущей орбите довольно поздно, и поэтому у нее не было достаточно времени, чтобы потерять атмосферу. Столкновения с другими планетами в системе могли отбросить планету поближе к звезде", – говорит ведущий исследователь исследования Джеймс Дженкинс.