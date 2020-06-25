Планета под названием AU Mic b все это время пряталась в пылевом диске своей родной звезды. Система из красного карлика и молодой планеты располагается в 32 световых годах от Земли

Последние 15 лет астрономы охотились за скрытой планетой, вращающейся вокруг молодой звезды AU Microscopii – красного карлика, который располагается в 32 световых годах от Земли. Маленькая звезда, по космическим меркам, является младенцем, ей около 20 млн лет, и она примерно вдвое меньше Солнца. Ее окружает диск из пыли и обломков, который на протяжении долго времени не давал ученым обнаружить планету. Об этом сообщает Cnet.

Но благодаря работе телескопа TESS NASA и космического Spitzer, ученым все же удалось подтвердить, что вокруг молодой звезды вращается планета AU Mic b, которая стала первой экзопланетой в этой системе.

Масса планеты AU Mic b почти в 58 раз больше Земли и она находится очень близко к своей звезде, поэтому ее орбита составляет 8,5 дней. Открытие AU Mic b является большой удачей для ученых, так как она настолько молода, что может помочь астрономам понять процессы формирования планет.

Для поиска планеты исследователи использовали данные, собранные космическим телескопом TESS, который в течение нескольких недель наблюдал за огромными участками неба. Телескоп следит за тысячами звезд и ищет изменения в их яркости, что свидетельствует о наличии планет, затемняющих звезду на короткое время. Перепады в яркости могут дать представление о размере планеты и скорости ее вращения.

Два падения яркости TESS обнаружил в 2018 году, и ученые обратились к инфракрасному космическому телескопу Spitzer в 2019 году, чтобы подтвердить свои догадки.

Выяснилось, что планета AU Mic b является газообразной и может потерять часть своей атмосферы при движении вокруг звезды.

"Вероятно, это звезда еще не успела сформировать маленькие каменистые планеты. Это дает нам возможность получить представление о том, что могло произойти до того, как сформировались такие планеты, как Земли и Венера", – говорит ученый из Университета штата Мэриленд в Балтиморе Том Баркли.

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