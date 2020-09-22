Сезон ураганов 2020 года еще не завершился, а имен для штормов уже не осталось

В 2020 году сезон штормов настолько активный, что количество названных штормов уже превысило список утвержденных для них названий. Об этом сообщает Live Science.

Сезон штормов официально начинается 1 июня и продлится до 30 ноября 2020 года. В этот раз начало тропических штормов было ранним, первые "Артур" и "Брета" сформировались 16 и 27 мая соответственно.

18 сентября тропический шторм "Уилфред" получил последнее название из ранее утвержденного списка, который включает в себя 21 название. Последующие штормы будут обозначать с помощью греческого алфавита, отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Иллюстрация: NOAA/NHC

И один такой уже есть. Шторм "Альфа" образовался в тот же день, что и "Уилфред", и вскоре за ним последовал тропический шторм "Бета". Он обрушился 21 сентября на побережье Мексиканского залива.

"Только второй раз в истории греческий алфавит используется для обозначения штормов. Первый раз был во время сезона ураганов 2005 года, когда последним названным штормом был "Зета" – шестая буква в греческом алфавите", – говорится в сообщении NOAA.

Атлантические тропические штормы начали получать названия с 1950-х годов, а с 1953 по 1979 годы использовались только женские имена.

Сегодня названия для штормов выбирают из 6 списков, в которых содержится по 21 имени, среди них есть как женские, так и мужские. Списки ведутся и обновляются Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Некоторые имена из списков убираются безвозвратно, например, если штормы были особенно смертоносными и разрушительными. В последние годы "вышли на пенсию" такие имена, как Ирен (2011), Сэнди (2012), Харви (2017) и Майкл (2018).

Список с греческим алфавитом, который также составлен ВМО, содержи еще и 26 имен, которых должно хватить, чтобы дойти до конца сезона ураганов 30 ноября.

22-й шторм "Альфа" обрушился на берег в Португалии, при этом максимальная скорость ветра достигала 72 км/ч. Тропический шторм "Бета" в настоящее время имеет максимальную скорость ветра 80 км/ч.