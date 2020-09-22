"Планета Пи" размером с Землю совершает 3,14-дневную орбиту вокруг звезды

Группа ученых во главе с исследователями из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила планету, которая вращается вокруг звезда каждые 3,14 дня, отражая первые три цифры знаменитого числа Пи. Об этом сообщает Cnet.

Каменистая экзопланета K2-315b по размерам похожа на Землю. Но, по словам ученых, она слишком раскалена и вероятно, не пригодна для жизни.

"Эта планета движется, как часы", – говорит ведущий автор исследования из Массачусетского технологического института Праджвал Нираула.

Команда обнаружила экзопланету в данных, собранных в 2017 году миссией NASA Kepler комическим телескопом K2. В 2018 году телескоп был переведен в режим постоянного сна.

Данные были подтверждены сетью наземных телескопов Speculoos.

По словам ученых, K2-315b должен двигаться быстро, чтобы придерживаться своей "пи-орбиты" вокруг холодной и тусклой звезды. Экзопланета движется со скорость 291 000 км/ч. Температура на поверхности планеты достигает 177 градусов по Цельсию.

Исследовательская группа заявила, что эта планета может стать отличным кандидатом для будущих наблюдений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Его запуск NASA уже откладывали несколько раз.

Массачусетский технологический институт назвал орбиту K2-315b "восхитительным симбиозом астрономии и математики".