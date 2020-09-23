Ученые нашли разгадку катастрофы легендарного "Титаника" в северном сиянии

Магнитные и электрические помехи могли поспособствовать гибели "непотопляемого" Титаника, который столкнулся с айсбергом 14 апреля 1912 года. Об этом сообщает Forbes.

В новой статье независимого метеоролога Милы Зинковой, опубликованной в научном журнале Weather, предполагается, что возмущение магнитосферы Земли могли способствовать катастрофе "Титаника". Тогда шесть водонепроницаемых отсеков корабля были повреждены, и всего через два часа "Титаник" затонул с 1500 пассажирами на борту.

Очевидцы описывали сильное северное сияние в небе, когда "Титаник" врезался в айсберг. Второй помощник капитана "Карпатии" Джеймс Биссет (корабль, занимавшийся спасением пассажиров "Титаника") написал в своем журнале в ночь на 14 апреля 1912 года о том, что видел в небе мощное северное сияние.

Выжившие пассажиры также рассказывали, что видели северное сияние со своих спасательных шлюпок около 3 часов ночи по местному времени. Один из выживших написал, что сияние "веерообразно изгибалось над северным небом, а слабые полосы тянулись к Полярной звезде".

Северное сияние формирует при солнечных бурях, когда Солнце выбрасывает высокоскоростные потоки частиц, которые устремляются к Земле. Когда заряженные частицы сталкиваются с атмосферой планеты, возбужденные атмосферные газы начинают светиться зеленым, красным, фиолетовым и синим цветом. Заряженные частицы также могут мешать электрическим и магнитным сигналам, вызывая сбои в работе электронных устройств. Солнечная или геомагнитная буря, достаточно мощная, чтобы вызвать сильное северное сияние на широте, где "Титаник" врезался в айсберг, также могла повлиять на магнитные компасы и электрический телеграф на борту корабля.

Капитан "Титаника" Эдвард Джон Смит приказал обойти самые опасные районы, двигаясь на юг. Однако, по мнению Зинковой, возможно, геомагнитная буря вызвала небольшое отклонение в судовом компасе, в этой ситуации было достаточно ошибки всего в 0,5 градуса. Вместо того, чтобы избежать опасного ледяного поля, "Титаник" плыл прямо к нему.

Магнитные бури также могут объяснить еще один аспект трагедии "Титаника". Координаты, отправленные с тонущего корабля, были неверными, и другие судна вели поиски не в том районе. Они добрались на место катастрофы лишь через несколько часов после произошедшего.

Помехи геомагнитной бури, по словам ученой, также препятствовали спасательным работам. Смит приказал двум находившимся радистам на борту послать сигналы бедствия. Океанский лайнер RMS Baltic – один из кораблей, ответивших на первый сигнал бедствия "Титаника", сообщил, что радиосигналы той ночью были "причудливыми", и многие сообщения остались неуслышанными, а ответы "Титаник" так и не получил.