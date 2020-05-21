Суд в США разрешил извлечь из затонувшего "Титаника" телеграф Маркони

2020-05-21 09:46:54

131 0

Именно этот телеграф использовал экипаж "Титаника" в 1912 году, чтобы просить о помощи после столкновения с айсбергом

Федеральный окружной суд в штате Вирджиния (США) разрешил компании RMS Titanic Inc. достать из "Титаника", лежащего на дне Атлантического океана, беспроводной телеграф системы Маркони, сообщила CNN. 

Именно этот телеграф использовал экипаж "Титаника" в 1912 году, чтобы просить о помощи, когда судно столкнулось с айсбергом и начало тонуть.

По мнению судьи Ребекки Бич Смит, этот аппарат представляет собой историческую и культурную ценность, и если его не извлечь, он будет утрачен вместе с быстро разрушающимся корпусом судна. Ее решение изменило приказ, изданный 28 июля 2000 года, в котором говорилось, что RMS Titanic не может разрезать обломки или отделить какую-либо их часть.

Новое решение, считает судья, дает "уникальную возможность вернуть артефакт, который пополнит наследие, оставленное невосполнимой утратой "Титаника", теми, кто выжил, и теми, кто погиб в результате той катастрофы".

Как ожидается, RMS Titanic сможет направить экспедицию к затонувшему судну в августе этого года. Чтобы добраться до телеграфа, дайверам потребуется снять часть палубы корабля, чтобы попасть в помещение, называемые "Люкс Маркони". Помещение состоит из трех частей: спальных кают, каюты оператора и каюты, в которой находился передатчик. Каюты были разделены деревянными перегородками, которые уже распались.

телеграф маркони на титаникеПо возвращении компания планирует организовать выставку, на которой телеграф Маркони будет сопровождаться историями людей, которые "уже стоя ногами в морской воде", продолжали посылать сигнал бедствия.

Лежащий на дне и все, находящееся на его борту, находятся под защитой соглашения между США и Соединенным Королевством.

RMS Titanic Inc. обладает исключительными правами на подъем артефактов с корабля.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Строительная компания Blue Star Line создает точную копию "Титаника". Корабль будет запущен в 2022 году - ровно через 110 лет после того, как первый "Титаник" отправился из Саутгемптона.
  • В августе 2019 года международная группа подводных археологов впервые за последние 15 лет совершила серию погружений к затонувшему "Титанику". Оказалось, что некогда роскошное судно теперь почти полностью разрушено под действием  бактерий-металлофагов, солевой коррозии и глубинных океанских течений. 
Loading...